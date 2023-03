Ciolacu, critici pentru Consiliul Concurenței în scandalul polițelor RCA: Este o instituţie anchilozată

Șeful PSD a explicat într-un interviu la Europa FM că, în privința scandalului asupra polițelor RCA, s-a creat ocazia pentru a vedea legislaţia şi practica europeană pentru crearea unui sistem concurențial. Totodată, șeful PSD a criticat dur conducerea Consiliului Concurenței.

„Cu plafonarea se creează instrumente. CEC Bank şi EximBank trebuie să îşi asume. Statul român nu mai are această pârghie într-o zonă atât de sensibilă şi într-un serviciu public, astfel încât să transferi imediat atunci când, Doamne fereşte, se întâmplă un faliment. Nu când a devenit o practică şi nimeni nu a venit cu modificări. Vor modificări legislative”, a spus șeful PSD, subliniind că a susținut plafonarea prețțurilor RCA, în ceea ce privește proiectul ASF pus în dezbatere publică pentru plafonarea prețurilor.

Marcel Ciolacu a avut și o serie de critici la adresa Consiliului Concurenței. „Nu ai voie să ocupi atâta din piaţă. Aici e rostul Consiliului Concurenţei. Unde a fost Consiliul Concurenţei când a văzut că cineva ocupă 80% din piaţă, având un preţ redus. Pe urmă, când a ocupat 80% din piaţă, a făcut preţul pieţei. De aceea există Consiliul Concurenţei. Să nu existe aşa ceva”, a mai explicat Ciolacu.

Întrebat ce părere are privind faptul că șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chiriţoiu, spune că trebuie să existe şi o limitare la preţul reparaţiilor, liderul PSD a susținut că șeful Consiliului Concurenței nu ar trebui să își expună părere. „Domnul Chiriţoiu are tupeul să mai vină să îşi dea cu părerea? Consiliul Concurenţei este o instituţie anchilozată. Cum e posibil şi pentru ASF şi Consiliul Concurenţei să ai patru falimente pe acelaşi domeniu şi, după al patrulea faliment, să facem aceleaşi greşeli şi să nu ai nimic pregătit să intervii rapid? Am avut unul. Primul a ocupat cât mai mult din piaţă. A venit cu un preţ mic şi era clar că va intra în faliment, la un moment dat. E nesustenabil. Al doilea a ocupat 80% din piaţă. A dat faliment. Nici Consiliul Concurenţei, nici ASF nu au făcut modificări repede. Măcar ASF a avut bunul simţ să vina în Parlament, forul care l-a votat, şi să dea explicaţii”, a susținut Ciolacu.

„Domnule, dacă e el aşa deştept preşedintele Consiliului Concurenţei, de ce nu vine el să conducă România?”, a mai afirmat șeful PSD.

Marcel Ciolacu a mai subliniat că în acest moment a fost creată pârghia de a face o legislaţie, însă trebuie să vedem legislaţia şi practica europeană pentru a interveni cum trebuie şi a crea acest sistem concurenţial. „În primul şi în primul rând reglementatorul, ASF trebuie să vină să facă aceste propuneri, venind la consultările în Parlament. În acest moment a fost creată pârghia de a face o legislaţie. Avem acest dar de a reinventa apa caldă. Trebuie să vedem care este legislaţia şi practica europeană şi să venim exact cum este acolo şi să creăm acest sistem concurenţial. Este o emoţie şi în momentul în care există o emoţie, întotdeauna preţurile cresc şi ştim lucrul acesta. Nu cred că ne dorim acest lucru. Toată lumea care este asigurată este în acest moment despăgubită şi vom vedea unde trebuie găsit echilibrul între costul de reparaţii şi preţul asigurărilor”, a conchis Ciolacu.