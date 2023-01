Consiliul Concurenței urmărește creșterea prețurilor la RCA. „ASF vede piaţa îmbunătăţită”

Creşterea preţurilor la poliţele RCA este mare şi peste rata inflaţiei şi aceasta este o zonă la care o să ne uităm în continuare, a transmis,joi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

„O anumită creştere era de aşteptat (după falimentul City Insurance n.r) tocmai pentru că City era un fel de Caritas. Venea cu preţuri mici ca să atragă mulţi oameni, să vină cu bani, plătea mai târziu din banii ăia. Deci tot încerca aşa să ţină această morişcă. Şi atunci evident că, dispărând City, ne aşteptam la anumite creşteri ale preţurilor. Creşterea asta este mare şi peste rata inflaţiei. Şi colaborăm cu ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară n.r.) pe acest subiect, pentru că ei strâng datele astea, dar i-am rugat să ne pună şi nouă la dispoziţie ce statistici au dânşii şi nu pot să spun decât că urmărim situaţia", a afirmat Chiriţoiu în cadrul unei conferințe, informează Agerpres.

Întrebat dacă există o investigaţie în acest a sens el a răspuns că autoritatea pentru concurenţă niciodată nu anunţă ce o să facă, pentru că „pisica cu clopoţei nu prinde mulţi şoareci".

„Deci nu pot să vă spun pe cine o să investigăm şi când îi investigăm şi când mergem în inspecţie. Dar e o zona în care ne uităm într-adevăr, pentru că am văzut creşteri mari de preţ, dar colaborăm cu ASF. ASF e mulţumită de faptul că piaţa acum nu mai are un jucător dubios cum era City, unde tot descoperim acum că era şi fraudă, nu numai că avea un comportament ciudat în piaţă (...) ASF vede piaţa îmbunătăţită, nu-l mai are pe City, are firme care sunt totuşi serioase, cu reputaţie, nu mai sunt pe pierdere, sunt pe profit. Deci, din punct de vedere al reglementatorului lucrurile arată mai bine şi noi trebuie să respectăm asta şi trebuie să le dăm tot sprijinul şi nu vrem să facem nimic care să pună piaţa în pericol", a subliniat preşedintele Consiliului Concurenţei.

În acelaşi timp, a adăugat el, Consiliul Concurenței a venit cu sancţiuni şi a dat amenzi firmelor de asigurări.

„Zona asta de RCA, reparaţii, e o zonă pe care trebuie să ne uităm în continuare, pentru că, dacă am găsit probleme la Renault, cu service-urile agreate şi firme de asigurare, e posibil să găsim şi în alte părţi. Şi avem deja investigaţii pe Autoitalia, pe Fiat, unde ne uităm cam la acelaşi lucru la care ne-am uitat şi la Renault. Nu e identic cazul, dar sunt anumite asemănări. Deci e o zonă la care noi ne vom uita în continuare.(...) Deci da, e un risc, suntem în colaborare cu ASF, respectăm munca lor, suntem atenţi să nu creăm noi o perturbare în piaţă. Ei cumva sunt lider, ei trebuie să conducă din partea statului acţiunea pe zona de asigurări. Dar, în acelaşi timp avem şi noi investigaţiile noastre şi o să aplicăm legea concurenţei, într-o manieră echilibrată, proporţională, dar o vom aplica. Deci nu au imunitate. Faptul că i-am amendat deja de 2 ori nu înseamnă că au imunitate la amenda. Deci ne uităm da (la zona de RCA). Suntem preocupaţi, să spunem, de creşterea preţurilor la asigurările de maşini", a punctat Bogdan Chiriţoiu.