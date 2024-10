Campanie electorală murdară: au apărut noi legături care îl leagă pe Geoană de atacurile online împotriva lui Ciucă și Lasconi

Noi imagini cu Mircea Geoană din momentul în care și-a depus candidatura la Biroul Electoral Central au apărut în atenția publică, iar câțiva oameni prezenți în jurul său leagă candidatul independent la alegerile prezidențiale, Mircea Geoană, de site-urile fantomă care îi atacau pe Ciucă și Lasconi.

În imaginile realizate de fotojurnalistul Octav Ganea de la Inquam Photos apar două persoane de interes pentru acest caz, potrivit unei analize realizate de digi24.ro. Aceste două persoane sunt legate de grupul de firme Sociallite și Leo Media Consulting, firme care au o legătură strânsă cu site-urile fantomă care atacau imaginile lui Nicolae Ciucă și Elenei Lasconi.

Până la momentul redactării acestui material, atât grupul de firme Sociallite cât și grupul de firme Leo Media Consulting au refuzat să își ofere un punct de vedere legat de legăturile site-urilor respective cu Mircea Geoană.

Cine sunt cei doi oameni surprinși în imaginile de la depunerea candidaturii lui Geoană

Una dintre persoanele de interes care leagă site-urile fantomă de Mircea Geoană este Andrei David, care potrivit profilului de LinkedIn, este administrator al companiei Handyman SRL, firma care face parte din fondatorii grupului de companii Sociallite Media SRL, și managing partner la Sociallite Group. De asemenea, David este și Senior Partner la Open Politics.

De asemenea, într-o prezentare a grupului Sociallite, același Andrei David este menționat drept „CEO” al companiei.

Deși jurnaliștii care au investigat apariția site-urilor fantomă nu au putut depista în mod independent cine se află în spatele publicațiilor, din informațiile anonime primite de mai multe redacții reiese faptul că adresa de e-mail utilizată pentru înregistrarea domeniului online este „unpostasinslujbatarii.ro”. Site-ul creat prin intermediul acestei adrese îl atacă pe Nicolae Ciucă și aparține grupului Sociallite.

Grupul de companii, pentru care Andrei David, persoana prezentă la BEC în momentul depunerii candidaturii lui Mircea Geoană, figurează drept CEO, a plătit și în trecut reclame pe rețelele de socializare pentru două organizații care au legături cu Mircea Geoană.

„Nu am apelat și nu voi apela niciodată, nici eu, nici echipa mea, la astfel de practici larg răspândite din păcate. Eu, însumi, am fost ținta unor astfel de campanii negative, plătite din banii publici, pe care partidele politice îi primesc sub formă de subvenții”, declara Mircea Geoană, într-o reacție acordată Digi24.ro.

A doua persoană care a apărut alături de Mircea Geoană în imaginile realizate la sediul BEC în momentul în care și-a depus candidatura este Andra Iuzva, care, potrivit profilului ei personal de LinkedIn, este „General Manager” în cadrul grupului de companii Leo Media Consulting de aproape doi ani, iar anul trecut Iuzva a fost consilier la Camera Deputaților.

Potrivit analizei realizate de Digi24, grupa de companii Leo Media Consulting lucrează pentru compania deținută de Mircea Geoană.

În același timp, domeniul „mirceageoana.ro”, site-ul oficial al candidatului independent, a fost înregistrat în anul 2018 de această companie. În trecut, în acționariatul acestei companii s-a regăsit Ioana Mateș, președintele „Proiectul România 2030”.

Asemănarea dintre site-ul agenției de publicitate, un alt site creat special pentru un client și „unpostasinslujbatarii.ro” e că pentru înregistrarea celor trei domenii s-a apelat la aceeași companie.

Istoricul site-urilor fantomă

În luna iulie, site-ul „unpostasinslujbatarii.ro” a început să publice atacuri împotriva lui Nicolae Ciucă, candidatul PNL la prezidențiale. Ciucă a comentat, în emisiunea „În Opoziție”, că astfel de atacuri denotă lipsa unui angajament responsabil în campania politică.

Site-ul dispune de o pagină de Facebook cu mii de interacțiuni, un videoclip de pe această pagină având peste 500.000 de vizualizări. Ciucă a reacționat acuzându-l pe Mircea Geoană de comportamente specifice propagandei comuniste.

Analiza Digi24.ro a relevat că postările de pe pagina „Un poștaș în slujba țării” au fost sponsorizate cu mii de lei, promovarea unui videoclip costând aproximativ 2.000 de lei.

Reclamele de pe această pagină au fost finanțate de pagina „Planul pentru România”, asociată cu Sebastian Burduja, lider PNL București. Ambele site-uri sunt găzduite de aceeași companie din SUA și au fost create în aceeași perioadă, având un singur autor.

După descoperirea utilizării neautorizate a imaginii sale în campania electorală, Burduja a depus plângere penală.

În august, a fost lansat un alt site, „elenausrescu.info”, care atacă candidatura Elenei Lasconi. Aceasta, la fel ca site-ul dedicat lui Ciucă, este gestionată de aceeași companie. Uniunea Salvați România a cerut o campanie curată, fără atacuri neasumate, subliniind că promovarea prin astfel de metode nu este o strategie etică.