Calendarul prezidențialelor, acceptat de conducerea restrânsă a PNL peste capul liderilor din teritoriu

Șeful Senatului, Nicolae Ciucă, a recunoscut în conferința de presă comună cu premierul Marcel Ciolacu faptul că în Coaliție s-a discutat despre alegeri prezidențiale în luna septembrie, însă fără a discuta acest subiect și în ședința cu liderii din teritoriu.

„În BPN am obținut mandat doar pentru comasarea alegerilor europarlamentare, locale și listă comună. Nu am discutat despre calendarul desfășiurării alegerilor prezidențiale și generale. Am discutat cu domnul premier, au luat o decizie în acest sens. După ce finalizăm toate etapele acestea pregătitoare, în momentul când vor fi gata să emită o OUG sau o HG privind calendarul alegerilor, cu certitudine vom avea o întâlnire la nivelul BPN-ului și vom lua o decizie”, a afirmat Nicolae Ciucă, întrebat dacă le-a spus colegilor liberali despre prezidențiale în ședința de BPN.

Chestionat dacă PNL va vota proiectul UDMR de devansare a prezidențialelor, Ciucă a precizat: „Acest proiect va fi votat. Am fiscutat în BPN, poate fi votat”.

Întrebat ce părere are despre prezidențiale în septembrie, șeful Senatului a punctat: „Nu pot să mă pronunț. Nu am discutat în BPN acest subiect, motiv pentru care nu mă pot pronunța acum”. La insistențele reporterului dacă există sau nu o înțelegere pe calendar, Ciucă a conchis: „Da, am spus foarte clar că nu avem”

Bâlbe pe calendar

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a subliniat că în Coaliție a fost discutat acest subiect, al datei prezidențialelor: „Calendarul, inclusiv pentru luna septembrie, a fost discutat în Coaliție. Eu, când voi emite întreaga legislație, privind toate alegerile, le voi face la pachet. Voi aștepta decizia internă a PNL și apoi voi emite legislația necesară pentru toate cele trei rânduri de alegeri”, care a amintit europarlamentare-locale în iunie, prezidențiale în varianta septembrie, iar parlamentare în decembrie.

De altfel, premierul României a fost cel care a vorbit de trei variante posibile pentru prezidențiale, adică 1 și 15 septembrie, 8 și 22 septembrie sau 15 septembrie și 29 septembrie. Marcel Ciolacu a subliniat că personal ar prefera varianta de mijloc, pentru a nu fi exact în preajma deschiderii anului școlar.

„Am hotărât, în afară de comasare, şi o alianţă electorală între Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal pentru lista de europarlamentare, iar în cursul lunii septembrie să avem alegerile prezidenţiale. Primele date sunt trei variante. Nu este foarte greu: 1 - 15, 8 - 22 sau sfârşitul lunii septembrie. Una dintre aceste trei variante va fi aleasă. Consider că cea de mijloc, pentru că pe 15 septembrie încep şcolile şi să nu încurcăm desfăşurarea activităţii copiilor”, a punctat șeful PSD, fără a fi contrazis vreun moment de omologul din PNL.

Ciolacu a vorbit despre data alegerilor și în ședința conducerii PSD, unde i-a anunțat pe colegi despre stabilirea prezidențialelor pe 8 și 22 septembrie, dar și a generalelor pe 8 decembrie.