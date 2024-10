Gigi Becali (AUR) și Marcel Ciolacu (PSD) au ajuns să amestece fotbalul cu politica. Patronul FCSB și-a folosit mereu notorietatea dobândită datorită sportului-rege, în încercarea de a avea succes și în viața politică. Ciolacu, de asemenea, se folosește de fotbal, ca să-și creeze imaginea unui microbist, utilă în campania electorală.

Diferența care există între Becali și Ciolacu ține de nivelul discursului. Patronul FCSB-ului n-a fost niciodată un diplomat. De fapt, în lumea fotbalului există o vorbă: „Dacă vrei ca ceva să se afle, dacă vrei ca un secret să ajungă în mass-media, vorbește cu Becali“. Prin comparație, Ciolacu are un limbaj elevat, mai ales că, oricum, „joacă“ la alt nivel, fiind premierul țării și principalul favorit pentru alegerile prezidențiale de la finalul anului.

În ultimele 24 de ore, Becali și Ciolacu au ajuns la un război al declarațiilor. Tonul a fost dat de latifundiarul din Pipera care, în cadrul intervenției sale la Realitatea Plus, a spus că bunul său prieten, Viorel Hrebenciuc, un apropiat al PSD-ului, l-a cerut ca George Simion (AUR) să fie propulsat în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Adevărul a oferit aici dezvăluirea făcută de Becali.

Apoi, Becali l-a atacat pe Ciolacu pentru o declarație dată pentru Fanatik. Aici, actualul premier a spus că „Becali nu e un politician“. Afirmația respectivă l-a scos din sărite pe finanțatorul FCSB-ului. Care a trecut la amenințări, la Realitatea Plus.

„El a spus că eu nu sunt politician. Eu vă dau cuvântul meu de onoare: eu nu cred că el e politician. O spun adevărat, fără nicio dușmănie. El nu poate fi paratrăsnet niciodată. N-am niciun secret cu el, n-am ce secrete să am cu el. Dacă ne apucăm de secrete, încălcăm linia aia roșie. Dar ei vor să țină secrete unele lucruri. Să nu încerce ceva cu mine în campania asta că poate încalc linia roșie! Eu am făcut, spun pentru prima dată, zeci de biserici pe banii mei. Ce am făcut eu costă mai mult decât o baza sportivă pe care a făcut-o el din banii guvernului. Ce înseamnă politician? Înseamnă să te pui în slujba oamenilor și să slujești oamenilor“, a spus Becali.

În continuare, el a spus, răspicat, că l-ar fi învins pe Marcel Ciolacu, dacă s-ar fi înscris în lupta pentru alegerile prezidențiale: „El cu mine e prea pitic, îl bat îl fac măr, întrebați-l dacă candidez eu la președinție ce se alege de Ciolacu. Îi spulber pe toți. Așa că la ce să fiu rival cu el? Îl fac măr! Și noaptea la 3 dacă mă scol și mă apuc să conduc, în 2 ore conduc cât conduce el în 12. Păi se compară Ciolacu cu mine? Doamne Ferește!“.

Marcel Ciolacu: „Să ne astâmpărăm“

Aflând despre atacul lansat de Gigi Becali, premierul Marcel Ciolacu a avut un răspuns exprimat pe un ton calm, în cadrul intervenției sale la Digi FM.

„L-am ascultat și eu pe domnul Becali. E supărat pe mine, după o intervenție la emisiunea Fanatik. Cred că n-a ascultat toată emisiunea... Eu am zis că sunt primari care vor să fie Becali. Oamenii aleg un primar, ca să facă școli și așa mai departe. Nu să apară la televizor în emisiuni“, și-a început Ciolacu discursul.

Mai departe, comentând scenariul descris de Becali, cum că se dorește intrarea lui George Simion (AUR) în turul II al alegerilor prezidențiale, Ciolacu a negat această variantă.

„Domnul Becali să vorbească cu domnul Hrebenciuc. Că sunt prieteni! Toată lumea vrea să bage capu-n poză. A zis multe domnul Becali. Eu cred că am depășit acele vremuri. Să ne astâmpărăm. Nu mai sunt vremurile în care se făceau jocuri. Mi-aş dori foarte mult în turul doi să intru cu Nicolae Ciucă (PNL). Am fost tot timpul întrebat cu cine îmi doresc, m-am abţinut, am zis că decizia aparţine românilor, lucru foarte adevărat. Am văzut si eu cum s-a aflat acest <<plan secret>>, e secret, dar îl stie toată lumea. E o tâmpenie (n.r. – că se dorește ca Simion să fie propulsat în turul II), acest procedeu s-a folosit când a iesit doamna Eba europarlamentar (n.r. – Elena Băsescu). În timpul campaniilor electorale apar și idioți utili, ca să ascunzi incapacitatea ta de a ajunge în turul doi. E o tâmpenie... Cu domnul Hrebenciuc, cred că avem vreo doi ani de zile de când nu ne-am văzut. De foarte mult timp, dânsul nu e activ în viața de partid“, a adăugat Ciolacu.

