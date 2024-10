Ciolacu pune gaz pe foc: FCSB e Steaua? Răspunsul său și dezvăluirea despre echipa sa favorită

Marcel Ciolacu s-a tot folosit de fotbal pentru a-și face imagine, la fel ca mai toți politicienii. De la prezența sa pe stadionul Buzăului, în momentul promovării echipei în Superliga, la turul de forță pe care l-a făcut în Germania, cu ocazia Euro 2024, Ciolacu a avut grijă să-și formeze imaginea unui microbist.

Acum, prezent în cadrul emisiunii online, „Prietenii lui Ovidiu“, cu directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, premierul a fost chestionat despre cazul clubului FCSB. Pentru că a intervenit, în mod direct, astfel încât bucureștenii să aibă dreptul de a folosi Stadionul Steaua. La vremea respectivă, întreaga poveste a născut un mare scandal, întrucât Armata, prin colonelul Florin Talpan, refuza cererile FCSB-ului de a evolua pe Ghencea, deși vorbim despre o arenă construită din bani publici! La care ar trebui să aibă acces orice grupare care plătește sumele necesare închirierii stadionului.

Acum, la „Prietenii lui Ovidiu“, Ciolacu a comentat acest subiect, dar și altele legate de fotbalul nostru.

Ce a spus Marcel Ciolacu?

*Sunt microbist. Sunt fan FCSB. Nu e prima oară când am spus-o. Toată familia. Tata a fost pilot militar și Armata era atunci cu Steaua. Dar pe stadioane, de multe ori, se întâmplă să fiu huiduit sau fluierat. Și când am fost la meciuri în Germania, mai erau care îmi strigau: «Să știi că Steaua-i unică!». Nu am nicio problemă cu acest lucru.

*E FCSB Steaua sau nu? (n.r. – întrebare adresată de Ovidiu Ioanițoaia)... Cred că în momentul în care s-a ajuns la instanță... așteptăm o decizie a instanței (n.r. – instanța deja a decis că FCSB nu e Steaua).

*Nu știu dacă am spus-o, primul pahar de vin pe care îl bei cu tatăl tău e o onoare și nu-l uiți niciodată, iar eu l-am băut în pahar cu Steaua București. Aveam pahare în vitrină cu Steaua... Era ceva organizat în ceea ce privește susținerea Stelei. Să nu uităm de Champions League-ul, de Cupa câștigată de către Steaua (n.r. – în 1986).

*Am ținut și cu Dinamo. Una dintre bucuriile mele e că Dinamo a rămas în prima ligă. Să știți că am ținut cu... Pe cine a scos atunci Dinamo, pe Hamburg? A fost un meci colosal. Ne-am strâns cu toții. Ne uitam la televizoarele alb-negru. Și am ținut întotdeauna cu toate echipele. Cu Craiova, celebra Craiova lui Balaci. Dar în derby-uri, am ținut cu Steaua.

*E un stadion construit de către statul român (n.r. – Stadionul Steaua) și, dacă avem echipe care ajung în cupele europene... Nu poți să confiști un stadion doar pentru că ai tu o dispută cu o emblemă în instanță. Sunt două lucruri total diferite! Cu respectarea unui calendar, tu ai prioritate să joci acolo.

*Cred că aici a fost și foarte multă ură. Eu nu sunt un om care urăsc. Eu n-am dușmani politici. Eu am adversari politici. Sunt un om calculat și încerc să găsesc întotdeauna echilibrul. Îmi pare rău că s-a ajuns la asemenea jigniri și înjurături pe stadioane.

*Cu Gigi Becali... noi ne-am văzut o singură dată. Am vorbit de vreo două ori la telefon, dar pe alt domeniu. Ne-am cunoscut la Patriarhie, cred că de Sfântul Dumitru, unde i-am zis părerea mea. E total incorect ca FCSB să nu joace pe stadionul Steaua, un stadion construit de statul român. Dânsul a fost destul de inteligent să vină să promoveze: «Mi-a promis Ciolacu că o să intervină». N-am intervenit. Am vorbit cu adevărat. Am vorbit cu ministrul. Nu-i corect. Nu-i corect și am intrat totuși într-o normalitate după o perioadă. Când mi-am luat anumite înjurături și o să mi le iau în continuare, mi le asum.