Mircea Geoană susține că este ținta unui linșaj mediatic, orchestrat de o înțelegere între Marcel Ciolacu și George Simion.

Mircea Geoană candidatul independent la alegerile prezidențiale acuză o înțelegere ascunsă între Marcel Ciolacu și George Simion, afirmând că eliminarea Dianei Șoșoacă și promovarea mediatică favorabilă a lui Simion nu sunt întâmplătoare. El sugerează că Ciolacu urmărește o finală electorală cu Simion pentru a avea șanse mai mari de câștig, iar o astfel de strategie ar putea duce AUR la un scor electoral de peste 20%, ceea ce ar crește influența extremismului pro-Moscova în viitorul parlament. Geoană consideră că această alianță ar putea rezulta într-un guvern cu Simion ca prim-ministru sau vicepremier.

„Mie mi se pare și cred că este de notorietate și cred că este un lucru acceptat de toată lumea, că există o înțelegere subterană între Ciolacu și Simion. Eliminarea doamnei Șoșoacă nu cred că este un accident. Protecția pe care domnul Simion o are în presă, brusc e băiatul bun, nu mai are legături cu Moscova, nu mai este extremist, este băiatul simpatic, care eventual, poate să obțină niște voturi. Brusc toate atacurile sunt împotriva lui Geoană, și ați văzut ce operațiune de linșaj mediatic se întâmplă împotriva mea și a campaniei noastre. Este evident faptul că domnului Ciolacu i-ar conveni de minune o finală cu domnul Simion, pentru că e singura variantă care poate câștiga. Și face tot ce depinde de dânsul și folosește toate pârghiile de putere, de influență și de bani pe care îi are ca prim-ministru și șef de partid mare pentru a ajunge în această situație. Mi se pare că este extrem de evident și de transparent. Problema pe care am avea-o într-o astfel de variantă este că o astfel de finală ar duce automat AUR în opinia mea la peste 20%, cine merge în turul doi trage partidul, pentru că avem parlamentare la o săptămână după primul tur. Doamna Șoșoacă probabil victimizată va păstra o parte din electorat și probabil că va merge și dânsa undeva spre 8-10%, nu știu cât. Ceea ce înseamnă că o primă consecință este că parlamentul viitor al României va avea cel puțin 30% un pachet de partide extremiste, Pro-Moscova. Și care sunt efectiv în afara a ceea ce cred că este interesul general al acestei țări. Și situația în care la anul vom avea o situație economică și socială foarte complicată este foarte posibil ca înțelegere subterană între Ciolacu și Simion să devină un adevărat tandem Ciolacu-Simion. Și sa-i vedem pe cei de la AUR alături de PSD într-o majoritate ajungând până la situația în care domnul Simion să ajungă prim-ministru sau viceprim-ministru și știți ce vor spune publicului inclusiv străinătății? Că este mai bine să îi ai pe populiști în guvern când iei măsuri nepopulare, pentru că altfel s-ar duce la 50-60% în sondaje.”, a declarat Mircea Geoană.