Averile candidaților la alegerile prezidențiale 2024. Politicienii care „defilează” cu mașini din anii 2000, multe case și terenuri

Candidații la alegerile prezidențiale din 2024 „defilează” în fața alegătorilor, potrivit celor mai recente declarații de avere, cu mașini vechi de aproape două decenii sau pe jos. Unii au reușit totuși să strângă averi impresionante.

Marcel Ciolacu și Ana Birchall nu au mașini personale, iar Elena Lasconi, George Simion și Kelemen Hunor și-ar putea da cu ușurință autoturismele vechi la casat pentru a putea beneficia de programul Rabla. Cel puțin asta rezultă din cele mai recente declarații de avere depuse de candidații la alegerile prezidențiale.

Adevărul prezintă averile politicienilor care și-au anunțat candidaturile la Prezidențiale, așa cum sunt menționate în cele mai recente documente depuse la instituțiile de profil.

Marcel Ciolacu, fără mașină în declarația de avere

Marcel Ciolacu, premierul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2024, deține (alături de soția sa) două terenuri intravilane în județul Buzău, cu o suprafață totală de 450 de metri pătrați, achiziționate în anii 1999 și în 2002.

Are o casă de locuit în județul Buzău, de 282 metri pătrați, construită în 2005, o altă casă cu o suprafață de 43 metri pătrați, cumpărată în 1999, iar, la momentul completării declarației de avere, în iunie 2024, deține și active financiare de 45.000 de lei și 5.500 de euro.

Ciolacu și-a împrumutat un nepot cu 435.000 lei și deține acțiuni de circa 3.000 de lei la o societate comercială.

Premierul are datorii de circa 35.000 de lei la o bancă. Indemnizațiile din anul 2023, de prim-ministru și deputat, i-au adus un venit anual de aproape 180.000 de lei. Soția sa a avut un venit de 54.739 lei în anul precedent, potrivit declarației de avere depusă de Marcel Ciolacu, în iunie 2024, la Camera Deputaților.

Nicolae Ciucă, cu o Toyota din 2006

Nicolae Ciucă, senator și candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 2024, deține, potrivit declarației de avere depusă în iunie 2024, la Senatul României, un teren intravilan de 2.829 metri pătrați în localitatea Pielești din Dolj și un teren de circa 600 de metri pătrați în Dumbrăveni, Ilfov, ambele cumpărate.

Are o casă de locuit de 232 metri pătrați, construită în Dumbrăveni, și două autoturisme: o Toyota Corola din 2006 și o Toyota Rav3 din 2020. Nicolae Ciucă mai are depozite bancare în valoare de circa 330.000 lei, dar și o datorie bancară de 100.000 de lei.

Fostul premier a obținut în 2023 un venit de 200.000 lei din indemnizația primită de la Guvernul României, are o pensie militară care i-a adus în ultimul an un venit de 232.000 lei, iar soția sa a înregistrat un venit de 69.000 lei, din pensia de serviciu de la Ministerul Apărării Naționale.

Elena Lasconi, cu un Opel din 2007

Elena Lasconi, primarul orașului Câmpuluing și candidatul USR la alegerile prezidențiale din 2024, și-a publicat declarația de avere în iunie 2024 la Primăria Câmpulung.

Conform documentului, ea deține cu teren intravilan de aproximativ 5.000 de metri pătrați, în Câmpulung, achiziționat în 2005. În 2009, a moștenit împreună cu familia sa un teren agricol de 37.500 de metri pătrați și două terenuri intravilane cu o suprafață totală 3.200 de metri pătrați, la Scornicești, județul Olt.

De asemenea, tot în parte, împreună cu familia sa, a obținut prin moștenire din 2009 un teren de 500 de metri pătrați în Mogoșoaia, județul Ilfov, și din același an un teren intravilan de 1.150 metri pătrați în localitatea Topalu din județul Constanța. Tot la Topalu, familia sa deține un teren agricol de 20.000 de metri pătrați, moștenit, de asemenea, în 2009.

Elena Lasconi are o casă de locuit, achiziționată în 2005, în Câmpulung, un apartament de 65 de metri pătrați, achiziționat în 2001 în București, alte două apartamente, de 71 de metri pătrați și 59 metri pătrați, moștenite în 2009 de soțul ei.

La capitolul mașini, Elena Lasconi are un Opel cumpărat în 2007. A trecut în declarația de avere un împrumut de 33.000 de lei acordat partidului USR.

De asemenea, a notat credite de aproape 300.000 de lei, dar și un venit anual de peste 150.000 de lei, de la Primăria Câmpulung. Soțul său are un venit de 75.600 de lei, obținut din serviciul de consilier la Camera Deputaților, potrivit declarației de avere depusă de Elena Lasconi.

Mircea Geoană, salariu „semi-secret” la NATO

Mircea Geoană, fost secretar general adjunct în NATO și candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat recent că salariul primit la NATO este „semi-secret”, potrivit publicației Fanatik.

Însă conform grilei de salarizare ar fi obținut un venit lunar de circa 16.500 de euro. Din 2019, când a devenit secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană nu a mai depus declarații de avere în România.

Cea mai recentă dintre ele datează din 2019, fiind înregistrată la Ministerul Afacerilor Externe, în perioada în care Mircea Geoană era ambasador MAE.

Potrivit declarației de atunci, Mircea Geoană deținea un teren de 1.000 metri pătrați în localitatea Corbeanca, două apartamente, de 98 metri pătrați și 210 metri pătrați, în București, un autoturism Lexus, din 2008, icoane și obiecte de artă estimate la peste 220.000 de lei, active financiare și plasamente de câteva sute de mii de lei și un venit anual în 2018 de 324.000 de lei, ca președinte al Institutului Aspen din România.

George Simion, fără locuințe pe numele său, cu mașină din 2006

George Simion, deputat AUR și candidat la alegerile prezidențiale din 2024, nu deține terenuri și clădiri potrivit celei mai recente declarații de avere, publicată în iunie, la Camera Deputaților.

Are un autoturism Ford Fiesta, din 2006. Indemnizația de deputat i-a adus un venit anual de 137.402 lei, în 2023, iar soția sa a obținut un venit de 8.250 de lei, ca angajat în învățământ.

Diana Șoșoacă, terenuri în trei județe

Diana Șoșoacă, europarlamentar și candidat al partidului S.O.S. la alegerile prezidențiale, deține, conform ultimei declarații de avere, din aprilie 2024, două terenuri intravilane în localitatea Căciulata, din județul Vâlcea, de 1.315 metri pătrați și 60 de metri pătrați.

Ea mai are în proprietate un teren intravilan de 2.170 metri pătrați în Vulcana de Sus, Dâmbovița, un teren agricol în Balotești, Ilfov, de 22.500 metri pătrați (primit prin donație).

Ea mai deține două apartamente în București, de 89 și 58 de metri pătrați, cumpărate, și un imobil de 30 de metri pătrați în Vulcana de Sus, Dâmbovița.

Diana Șoșoacă are două autoturisme, Opel Corsa, din 2015, și Skoda, din 2018, și obiecte de artă estimate la 5000 de euro. A acordat împrumuturi unor persoane fizice de 16.500 de euro și a a mai obținut venituri de 130.515 lei, de la Senatul României.

Ana Birchall, avere mare, dar nicio mașină

Ana Birchall, fost ministru al Justiției, va candida independent la alegerile prezidențiale din acest an. Potrivit celei mai recente declarații de avere, depusă în luna aprilie 2024, atunci în calitate de director la societatea Nuclearelectrica, deține trei terenuri extravilane, în localitatea Dorna Arini, Suceva, de 1.400 de metri pătrați, de 7.447 de metri pătrați și de 16.447 de metri pătrați, dar și un hectar teren agricol în localitatea Fulga de Jos, Prahova.

Are un apartament în București de 304 metri, împreună cu soțul ei, și o casă de vacanță în localitatea Dorna Arini, Suceava, de 240,66 metri pătrați, o casă de 250 de metri pătrați, în New Haven, SUA, și un apartament de 180 de metri pătrați, în New York.

Ana Birchall nu are mașini pe numele său, însă deține bijuterii estimate la 65.000 de euro, lingouri de aur estimate la 324.000 de euro, hârtii de valoare de 98.459 euro, 140.310 lei și 364.666 dolari americani. De asemenea, în mai multe conturi deține active financiare estimate la peste 300.000 dolari, circa 150.000 lei, circa 1.000 de euro și circa 3.000 de lire sterline.

Ana Birchall mai are hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) în valoare de 140.310 lei, de 98.459 de euro și 364.666 de dolari. Ea a acordat un împrumut de 8.500 de euro și a făcut investiții financiare în străinătate în companii private nelistate, în valoare de 23.000.000 euro.

Ana Birchall are o datorie la bancă de 10.000 de euro. Iar veniturile din salariile primite de la societatea Nuclear Electrica în 2023 au depășit 536.000 de lei. Soțul ei a obținut un venit de 120.000 de dolari, din salariile primite de la societatea sa, Pestforce.

Kelemen Hunor, proprietarul unei mașini de 20 de ani

Kelemen Hunor, liderul UDMR, candidat la funcţia de preşedinte al României, deține, potrivit propriei declarații de avere, două terenuri intravilane în Cluj-Napoca, județul Cluj, care însumează 500 metri pătrați, un alt teren intravilan, de 1.500 de metri pătrați, în Cristurul Secuiesc, județul Harghita, terenuri agricole în Cluj (700 metri pătrați) și Harghita (4.000 metri pătrați).

Are două case în Cluj - Napoca și una în Cristuru Secuiesc și trei autoturisme: un Ford fabricat în 2004, o Toyota din 2020 și o Honda din 2022. Mai deține tablouri estimate la 6.000 de euro, iar în conturile sale sunt păstrați peste 700.000 de lei și aproape 12.000 de euro, potrivit declarației de avere publicată în iunie 2024, la Camera Deputaților.

În 2023, a obținut venituri salariale de aproape 400.000 lei, ca vicepremier, deputat și președinte al UDMR, iar soția sa a obținut venituri salariale de 141.000 de lei.

Cristian Diaconescu, moșie în satul natal

Din 2016 datează cele mai recente declarații de avere ale lui Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, candidat ca independent la alegerile prezidențiale 2024.

Atunci, fostul ministru și consilier prezidențial deținea două terenuri, unul în comuna sa natală Stâlpeni, altul în București, o casă în Stâlpeni, Argeș (moștenită) și una în București și două apartamente în București.