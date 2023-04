Aurescu: Dorim să contracarăm efectele războiului hibrid dus de Rusia / Mizele Conferinței privind Securitatea Mării Negre

Ministrul Afacerilor de Externe a declarat, la începutul Conferinței privind Securitatea Mării Negre, că Rusia trebuie să plătească pentru crimele din Ucraina, iar statele reunite la eveniment încercă să găsească soluții la războiul hibrid și informațional dus de Moscova.

„Îmi face o deosebită plăcere să găzduiesc astăzi, la București, două evenimente de o importanță deosebită. Este vorba despre Conferința privind Securitatea Mării Negre, prima de acest fel organizată sub egida Platformei Internaționale Crimeea, împreună cu Ucraina, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina, Ministerul Apărării din România și Ministerul Apărării din Ucraina, precum și a doua sesiune a Trilateralei dintre România, Republica Moldova și Ucraina, după cea pe care am organizat-o anul trecut la Odessa, în luna septembrie. Ambele reuniuni reprezintă evenimente de importanță deosebită pentru România, pentru București care iarăși devine, după reuniunile pe care le-am găzduit în noiembrie anul trecut – Reuniunea Liderilor de la München și Reuniunea Ministerială NATO, devine, din nou, capitala internațională a diplomației. Avem prezenți astăzi la conferință foarte multe delegații. Sunt peste douăzeci de delegații care participă fizic. De asemenea, șapte delegații care vor participa în format virtual, mulți colegi de-ai, miniștri de externe din Uniunea Europeană, dar și din alte regiuni - din India, Pacific, Australia, Japonia și alte state care doresc să participe la această conferință. Peste două sute cincizeci de delegați din peste treizeci de țări care vin astăzi la București pentru a participa la acest eveniment. Așa cum am anunțat deja în cursul zilei de ieri, din păcate, domnul ministru Dmytro Kuleba nu mai poate să participe în format fizic, dar va participa în format online, din cauza evenimentelor de securitate și evoluțiile de securitate care au avut loc recent în Ucraina”, a precizat Bogdan Aurescu, înainte de Conferința privind Securitatea Mării Negre.

„Și am condamnat ieri și voi condamna și astăzi cu multă fermitate încălcările dreptului internațional umanitar, crimele de război care au fost comise în Ucraina și este necesar ca comunitatea internațională să pedepsească aceste încălcări grave ale dreptului internațional. Este pentru prima dată când România și Ucraina organizează un astfel de eveniment. Este o expresie importantă a solidarității și a susținerii pe care România o acordă Ucrainei. Este, în același timp, o expresie a încrederii pe care Ucraina o are în cooperarea cu România. De asemenea, trebuie spus că importanța acestei conferințe rezidă în obiectivul pe care îl propune, și anume, să discute lecțiile învățate în urma conflictului din Ucraina, să tragem concluzii cu privire la modalitățile în care putem să contracarăm efectele agresiunii ruse asupra Ucrainei, atât în ce privește Ucraina în sine, cât și în ceea ce privește celelalte state vulnerabile din regiune, în special Republica Moldova, dar și Georgia”, a completat liderul diplomației de la București.

Obiectivele evenimentelor

Ministrul Afacerilor Externe a vorbit și de obiectivele urmărite. „De asemenea, dorim să contracarăm efectele războiului hibrid, războiului informațional, războiului cibernetic pe care Federația Rusă îl instrumentează împotriva regiunii, împotriva statelor europene și Aliate. Este în egală măsură o conferință care se concentrează nu doar pe dimensiunea hard a securității, ci se concentrează și pe aspecte care țin de libertatea navigației, libertatea comerțului, pe facilitarea rutelor de transport de energie în regiune, într-un cuvânt, pe transformarea Mării Negre, după ce acest război va se va sfârși cu victoria Ucrainei, așa cum ne dorim cu toții, să se transforme într-o zonă de pace și prosperitate”, a mai afirmat Aurescu.

„Există astfel de soluții și de aceea dorim să le discutăm astăzi pentru a crea, dacă se poate, o veritabilă strategie de răspuns la aceste amenințări și provocări.Astăzi voi sublinia nu doar rolul cheie pe care România îl joacă în arhitectura de securitate regională, ca dovadă faptul că această conferință se desfășoară la București, dar voi pleda și pentru un angajament strategic al Uniunii Europene și al NATO în regiunea Mării Negre, dublat și de o agendă transatlantică solidă. După cum cunoașteți, Statele Unite pregătesc o strategie de securitate pentru Marea Neagră, la care și România a contribuit în mod substanțial”, a mai explicat Bogdan Aurescu.

Consolidarea Flancului Estic

„De asemenea, vom discuta despre construirea unei agende consistente de reziliență democratică și de prosperitate în regiune, consolidarea rolului Flancului Estic în ceea ce privește sistemul de descurajare și apărare al NATO, precum și în ceea ce privește susținerea perspectivei europene și euroatlantice a statelor din regiune”, a mai arătat ministrul.

Demnitarul a vorbit și de trilaterala România-Republica Moldova - Ucraina. „De data aceasta în premieră, ne concentrăm asupra dimensiunii de oportunitate după ce anul trecut la Odesa, prima reuniune a Trilateralei s-a concentrat asupra interconectării lor și asupra cooperării în materie de energie, ceea ce a fost deosebit de util, pentru că reuniunea de la Odesa s-a desfășurat cu aproximativ o lună înainte de bombardamentele ruse asupra infrastructurii critice energetice din Ucraina, care au determinat perturbări grave ale alimentării cu energie electrică pentru Republica Moldova și pentru Ucraina.

Astăzi, în cadrul reuniunii trilaterale, vom discuta despre toate provocările de securitate asupra atât a Ucrainei, cât și Republicii Moldova. Vom discuta cum să contracarăm agresiunea militară rusă și efectele acesteia, cum să contracarăm acțiunile hibride împotriva Republicii Moldova, vom discuta despre evoluțiile legate de dosarul transnistrean și, nu în ultimul rând, vom adopta o declarație comună care va concentra angajamentul nostru de a ne întări cooperarea în acest format trilateral.”, a completat Aurescu.

„Dorim să transmitem mesajul că securitatea Ucrainei și Republicii Moldova sunt interconectate și, în același timp, dorim să transmitem foarte clar mesajul de susținere pentru consolidarea securității Ucrainei, pentru consolidarea securității Republicii Moldova, efortul României în acest sens reprezintă o contribuție directă la întărirea securității României și a cetățenilor români. Sper că discuțiile de astăzi vor aduce rezultate foarte bune, concrete și în acest fel, România își va reconfirma profilul de actor regional relevant, ca aliat de încredere și ca furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Mării Negre”, a conchis liderul diplomației de la București.