Un fost stelist are soluţia pentru ieşirea lui Dinamo din criză. Falimentul!

„Cred că am mai spus-o şi acum trei ani, cel mai bun lucru pentru clubul din Ştefan cel Mare, soluţia pentru Dinamo, era să intre în faliment. Să înceapă de la zero! Nu era nicio tragedie! A funcţionat la Rapid! Aşa, se tot chinuie, nu sunt bani, vin antrenori, pleacă antrenori, vin jucători, pleacă jucători. Vor suferi în continuare şi nu vor rezolva nimic”, a declarat în exclusivitate pentru Adevărul, Helmuth Duckadam. Fostul goalkeeper al Stelei care a ferecat poarta în finala Cupei Campionilor Europeni cu FC Barcelona a precizat şi care este supriza acestui sezon de Liga 1: „FC Voluntari. Nimeni nu se aştepta la parcursul lor din acest an, se băteau la retrogradare anul trecut. Echipa joacă bine, jucătorii sunt buni, Liviu Ciobotariu a făcut un lucru bun acolo”. Duckadam ştie şi cine vor fi echipele care vor promova din Liga 2. „Petrolul are prima şansă, are o situaţie financiară stabilă, joacă bine, au destul de multe puncte în faţă. Apoi mai e Hermannstadt, şi chiar şi „U” Cluj, dacă îşi rezolvă problemele cu banii”, a adăugat fostul portar al Stelei.





Doar 8 ani în prima divizie

Cariera lui Helmuth Duckadam s-a întrerupt brusc, la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la braţul drept care l-a făcut să-şi pună mănuşile-n cui. Goalkeeperul reuşise doar 8 sezoane în prima ligă din România, patru la UTA Arad, patru la Steaua Bucureşti, strângând un total de 133 de apariţii în divizia A, 13 în Cupa României şi 9 în Cupa Campionilor Europeni. A încercat o revenire între buturi în 1989, a apărat pentru două sezoane poarta divizionarei secunde Vagonul Arad, dar nu a putut mai mult.