UEFA a ales echipa ideală de la EURO 2020. Doar 6 naţiuni sunt reprezentate

Cele două naţionale care şi-au disputat finala din acest an, Italia şi Anglia, au cei mai mulţi jucătorii în formaţia idealăa turneului final, fiecare cu câte trei nume. Italienii sunt reprezentaţi de Gianluigi Donnarumma, ales cel mai bun jucător al turneului, căpitanul Giorgio Chiellini şi Federico Chiesa, în timp ce Anglia îi are pe Harry Maguire, Luke Shaw şi Raheem Sterling. Danemarca, formaţie care a fost eliminată în semifinale, este reprezentată de Joakim Maehle şi Kasper Dolberg, iar Elveţia, o altă naţională care a impresionat la acest turenu final, îl are pe Granit Xhaka.

Echipa ideală, în viziunea UEFA, este: Gianluigi Donnarumma (Italia) - Giorgio Chiellini (Italia), Harry Maguire (Anglia) - Joakim Maehle (Danemarca), Luke Shaw (Anglia) - Paul Pogba (Franţa), Granit Xhaka (Elveţia) - Raheem Sterling (Anglia), Federico Chiesa (Italia), Kasper Dolberg (Danemarca) - Cristiano Ronaldo (Portugalia).

Cristiano Ronaldo a fost declarat golgheterul EURO 2020, chiar dacă a înscris acelaşi număr de goluri ca şi cehul Patrick Schick (5), atacantul lusitan având însă şi un assist reuşit pe parcursul celor 360 de minute în care a fost pe teren.

Naţionala Italiei este noua campioană europeană, după ce a învins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminică seara, pe Stadionul Wembley din Londra, în finala EURO 2020, în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), la finalul celor 120 de minute.