TVR, sub tirul criticilor: Postul public transmite meciul lui Sepsi. „E o echipă susţinută doar de maghiari“

„Televiziunea publică va difuza un meci al echipei susţinute de Ungaria, care are doar fani maghiari şi nicăieri nu se vorbeşte în română. Nu am nimic cu ei, bine că au ajuns să joace în competiţiile europene, dar ei nu se asociază cu nimic cu ţara noastra.. Consider că toate meciurile de fotbal ar trebui transmise de televiziunile de profil, iar meciurile naţionalei de TVR, fiind de interes national. Restul, cred că au loc la atâtea televiziuni de sport, avem câte 4-5 canale dedicate de la fiecare cablist şi n-au loc să dea 3 meciuri europene într-o seară“, e unul dintre comentarii la ştirea publicată de Paginademedia.