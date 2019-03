„Tremur toată!“ Reacţie emoţionantă avută de Bianca Andreescu, după calificarea în finala de la Indian Wells

Bianca a învins-o în trei seturi pe Elina Svitolina, scor 6-3, 2-5, 6-2 şi va juca finala competiţiei contra nemţoaicei Angelique Kerber.

"Tremur toată în momentul de faţă! Este incredibil, sincer vă spun că am rămas fără cuvinte. Nu am cuvinte", a spus Bianca Andreescu la finalul partidei.

Canadianca cu origini româneşti este singura din istoria turneului de la Indian Wells care ajunge în finală după ce a primit un wild card.

"Meciul asta a avut suişuri şi coborâşuri. Am început ceva mai slab, însă mi-am revenit la 3-0, mulţumesc lui Dumnezeu! Svitolina a fost în control în al doilea set, iar eu am început să ratez mai mult. Apoi, în setul al treilea am rămas calmă sau cel puţin asta am încercat. Am găsit resursele în mine. Am dat totul. Aşa cum spun întotdeauna, mi-am căutat loviturile. A fost un meci nebun, un fel de roller coaster. Sunt extrem de fericită că am reuşit să îl duc la capăt cu bine", a mai declarat Bianca Andreescu.

