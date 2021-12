Traseul lui Edi Iordănescu: CFR, FCSB, străinătate. Selecţioner la Naţională? Doar declarativ, nimic concret

”Pe mine mă interesează doar lucrurile concrete. Trebuie să văd în ce direcţie o iau. Poate voi pune accent pe o plecare în afară. Dacă nu voi avea alte oferte din campionatul intern, mă voi concentra pe o plecare în străinatate. Doar că acum am o clauă, clauză de vacanţă”, a spus răzând Edi Iordănescu pentru Digi Sport. ”Au trecut multe şi peste mine, am câştigat un titlu. Am antrenat două dintre cele mai titrate echipe din România", a adăugat Iordănescu.