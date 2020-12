Tadici, dezvăluiri incendiare: „Ryde? Un profitor! Vă spun eu ce făcea pe banii federaţiei...“

Interviul lui Gheorghe Tadici, publicat miercuri de „Adevărul“ , a declanşat o furtună în handbalul românesc!

Textul a fost distribuit de Tomas Ryde pe pagina sa de Facebook, însoţit de un comentariu dur. Fostul selecţioner l-a descris pe Tadici ca „liderul clanului care are mereu ocazia să vorbească precum un înţelept“. Acuzele lui Ryde au stârnit o reacţie dură din partea tehnicianului de la Zalău. Iar asta în condiţiile în care, în primul său interviu, Tadici nu spusese nimic despre Ryde, făcând doar o analiză a rezultatelor slabe de la Euro 2020 şi enumerând cauzele eşecului istoric din Danemarca, unde tricolorele au terminat pe 12 din 16.

„Weekend Adevărul“: Aţi avut vreun conflict cu Ryde, înainte ca el să plece din România?

Gheorghe Tadici: Nu. În schimb, am avut o analiză după Mondialul din 2019, unde toată lumea şi-a spus părerea, inclusiv Tadici. Am văzut că Ryde mă face acum lider de clan în postarea lui. Are dreptate! Sunt un lider în handbalul românesc! Am ajuns însă la acest statut pentru că am nişte ani în acest sport, am vechime. Am avut continuitate în activitatea de antrenor. Pentru că, din 1978, de când antrenez la senioare, au trecut ceva ani... Şi e mai greu să se găsească un antrenor care, în 42 de ani de activitate, să fi lucrat 40 de ani în acelaşi loc, cum e cazul meu, la Zalău.

Bun, şi atunci de unde până unde această postare a lui Ryde?

Eu, în primul rând, n-aş fi vrut să intru într-o dispută verbală cu nişte antrenori străini care mare lucru n-au făcut şi nu fac pentru handbalul românesc. Au făcut nişte rezultate cumpărate. Şi spun acest lucru pentru că au făcut rezultate la nivel de club cu formaţiile româneşti, cu jucătoare din vreo cinci echipe naţionale plătite din banul public! Cu nişte sume fabuloase pe care nu le-ar fi luat niciodată în ţările lor în care situaţia economică e mult peste cea a României! Bine, în ultima perioadă, nici aceste rezultate la nivel de club nu prea le-au mai făcut... După cum ştiţi, Ryde, ultima dată când a fost la noi, a fost numit la CSM Bucureşti şi la echipa naţională. De la CSM a fost însă dat afară, după numai două luni...

Şi, totuşi, de ce v-a atacat acum?

Am văzut că acest Ryde s-a luat acum, de fapt, de toţi antrenorii români. Vreau să-i readuc aminte şi lui, dar şi altora, că tot ce e la echipa naţională, mă refer la jucătoare, a fost făcut numai de antrenorii români! Începând cu copii, junioare, tineret şi ajungând la senioare. Aceste jucătoare au fost descoperite, promovate şi şlefuite de antrenorii români. Nu de cei străini, care au venit doar să profite de munca antrenorilor români. Şi să tragă în jos echipa naţională! Fiindcă asta s-a întâmplat în cazul lui Ryde şi nu numai. Singurele lui „realizări“ au fost că a plecat în Brazilia, la Olimpiada din 2016, şi apoi în Japonia, la Campionatul Mondial şi, de fiecare dată, şi-a luat nevasta cu el pe banii federaţiei! Şi să nu uite că doamna a stat cu el în cameră, în cantonamentul echipei naţionale, pe durata unor competiţii oficiale! Iar dacă se întâmpla treaba asta cu vreun antrenor român, în 24 de ore era dat afară! Aşa că, mai uşor el cu lecţiile.

Şi Per Johansson, care a activat, în trecut, în handbalul românesc, a avut o postare dură...

Să-mi zică atât Ryde, cât şi celălalt (n.r. - Per Johansson), în ultimii 10 ani, ce echipe din ţara lor, Suedia, i-a solicitat măcar la nivel de junioare?! Şi, după aceea, să vorbească şi să vină să ne dea lecţii. Venind în România, aceşti antrenori străini au luat bani mulţi, cum nu visau niciodată să primească la ei în ţară. Acum însă, nu mai e cazul să vină să facă aprecieri despre handbalul românesc pentru că nu sunt în măsură.

Până la urmă, Ryde a plecat de la naţională, fiindcă şi la Mondiale am avut rezultate slabe...

Amintiţi-vă că pe Kazahstan a bătut-o chinuit, la două goluri diferenţă. Cu Senegalul ne-am chinuit vreo 50 de minute. Iar înfrângerile lui au fost la nişte scoruri incredibile. La 15 goluri diferenţă cu Spania, la 12 goluri cu Suedia, cu echipa din ţara lui. Care presupun că o cunoaştea. Şi a fost şi acel meci cu Japonia, care ne-a bătut de o manieră fără precedent, la 17 goluri diferenţă! Ryde, după ce ne explică aceste rezultate, are dreptul să-i ceară socoteală lui Burcea (n.r. - actualul selecţioner).

Voiam să vă întreb şi despre conferinţa Cristinei Neagu din Danemarca. A avut un discurs dur la adresa colegelor sale mai tinere. A spus că nu prea au ajutat naţionala. Că nu prea au progresat. Are dreptate?

E adevărat. E o problemă de mentalitate la jucătoarele noastre. Ele au impresia că, dacă sunt convocate la echipa naţională, deja sunt supervalori şi nu trebuie să mai muncească. Doar că, în orice domeniu, dacă nu munceşti, dacă nu te pregăteşti pentru un examen, n-ai cum să reuşeşti. De aceea, îi dau perfectă dreptate Cristinei Neagu. Pentru că ea a muncit şi s-a săturat şi ea să le ducă pe unele în spinare. Din 2007, de când a participat Neagu la primul Campionat Mondial în Franţa, promovată la doar 19 ani la echipa naţională de subsemnatul, ea a avut în preajma ei, la vreo două, trei ediţii ale unor turnee finale, nişte jucătoare care au fost pe post de însoţitoare ale lotului şi responsabile cu galeria! Şi mai puţin cu munca în teren ca să o ajute şi pe Cristina. Şi uite că acum, pe fondul pandemiei şi din cauza accidentărilor pe care le-a avut, nici Cristina n-a mai putut. Şi cum n-a mai putut nici Neagu, aţi văzut ce a ieşit...

Sunteţi, deci, de acord că Neagu e o jucătoare foarte bună?

Bineînţeles. Cristina, aşa cum am spus şi în interviul precedent, e o jucătoare cu nişte calităţi fizice, cu o tehnică foarte bună, dobândite de la mama natură şi de la mama ei. Şi cu un IQ foarte ridicat. Şi o jucătoare care a muncit în toată cariera ei. Bineînţeles că totul e perfectibil. Ca şi în viaţă, înveţi până mori. Nici Neagu nu e perfectă, are anumite carenţe pe faza de apărare. Aici, mai are de muncit şi îşi poate îmbunătăţi jocul.

15.000 de euro lunar a fost salariul lui Tomas Ryde la naţionala României, la ultimul său mandat de selecţioner.

„Într-o zi trebuie să plăteşti factura pentru incompetenţă“

Tomas Ryde (foto), în postarea sa de pe Facebook, s-a luat nu numai de Gheorghe Tadici, ci de întreg sistemul care conduce handbalul românesc. De asemenea, fără să-i pomenească numele, l-a atacat pe Bogdan Burcea, actualul selecţioner. Iată ce a scris Ryde: „Jucătoarele urăsc cu adevărat acest tip de conducere şi lipsă de aptitudini în handbalul modern din partea antrenorului. Gândiţi-vă la următorul lucru, mergi la un Campionat European fără un plan de joc pentru apărare şi atac, fără video şi pregătire pentru jocuri, fără roluri clare în echipă. Cristina Neagu are întreaga povară pe umeri. E prea mult! Plimbarea în deşertul inconştient continuă de la acei lideri. Nu există niciun sistem bazat pe viziune şi obiective. Nu există nicio structură cu rol de comitet de elită şi planuri de antrenament. Multe jucătoare talentate vor intra în acest sistem corupt, condus de clan. Ăsta e adevărul, fără prostii legate de bani şi de alte lucruri. Într-o zi, trebuie să plăteşti factura pentru incompetenţă şi îmi pare rău să o spun, era evident ce avea să se întâmple la acest European“.