Simona Halep vrea să aibă un copil! Cum crede că va reacţiona când va deveni mamă

Realizatorul emisiunii, Andi Moisescu, a provocat-o e Simona Halep să rememoreze cele mai fericite momente din carierea de sportivă, iar fostul numărul 1 mondial nu a stat pe gânduri. "În tenis, când am câştigat turneul de la Roland Garros la juniori şi am devenit şi numărul 1. A fost ultimul meu turneu jucat la juniori, astfel că am încheiat junioratul în top. Apoi finalele de Grand Slam pe care le-am câştigat şi semifinala în care am bătut-o pe Ostapenko, în China, La Beijing, şi am devenit numărul 1 mondial. Cred că cea mai tare senzaţie am trăit-o atunci când am devenit numărul 1. Aveam trandafirii aceia în braţe şi nu mai vroiam să le dau drumul. A fost cel mai puternic moment"

a spus fostul lider al clasamentului mondial. Provocată de gazda emisiunii să se gândească la un eveniment care ar putea depăşi cele mai tari senzaţii avute în tenis, Simona a spus că momentul în care va deveni mamă va bate trăirile experimentate pe terenul de joc. “Să am un copil cred că o să depăşească orice senzaţie pe care am avut-o eu în tenis. Am spus mereu, viaţa mea bate tenisul. Tenisul este ca o completare, nu poate să ia faţa vieţii mele”,