Simona Halep e în top 10, dar nu în clasamentul WTA. Djokovici e pe patru

Simona Halep are 2.156 de puncte WTA şi este pe poziţia a 20-a mondială, poziţie în funcţie de care se distribuie jucătoarele la turneele organizate de organismul internaţional. Mai există însă şi un alt clasament, neoficial, cel realizat pe baza punctajului Elo, acolo unde constănţeanca, conform Wheelo Ratings, cu un coeficient de 1.935, stă mult mai bine, este a noua în lume (pe 8, dacă ţinem cont că cea de pe locul 2, australianca Ashleigh Barty, s-a retras din activitate). Jucătoarea antrenată de Patrick Mouratoglou stă astfel mai bine decât Barbora Krejcikova, a doua în clasamentul WTA, sau decât Aryna Sabalenka, a patra în lume conform ierarhiei oficiale.



Halep s-a accidentat la Indian Wells, iar revenirea pe teren, pe zgură, se va face în cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid (28 aprilie), următorul său concurs urmând a fi la Roma, pe 9 mai.

Djokovici, tot pe locul

Dacă Iga Swiatek e pe prima poziţie atât în clasamentul oficial, cât şi în cel pe bază de punctaj Elo, are 6.711 puncte WTA şi un punctaj Elo de 2.134, lucrurile stau diferit pentru Novak Djokovici. Sârbul are noroc în circuitul ATP. Daniil Medvedev e accidentat, iar Alexander Zverev, cel care se putea apropia ameninţător, a pierdut în semifinale la Monte Carlo, astfel că sârbul, cu 8.420 de puncte ATP, va mai rămâne în fotoliul de lider cel puţin încă o lună. În ce priveşte locul ocupat în clasamentul Elo, Nole, cu 2.047 puncte, nu mai stă aşa de bine. Este devansat de trei jucători, de Carlos Alcaraz, care are un punctaj de 2.101, de Daniil Medvedev, cu 2.048, şi de Rafael Nadal, cu 2.048.