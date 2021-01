Poli Iaşi a avut mai mulţi jucători care au intrat pe teren cu COVID-19! Cum a fost posibil

"Noi venim după o dezamăgire foarte mare (n.r. - înfrângerea cu FC Botoşani). Am fost dominaţi clar de o echipă de acelaşi nivel valoric, nu puteam să dăm nici măcar o pasă lungă de 30-40 de metri, şi nu găseam cauzele. Apoi, din păcate, le-am găsit. A doua zi dimineaţă, după meci, am făcut testarea şi au căzut unul câte unul. Şi atunci am aflat că am jucat acel meci cu jucători pozitivi (n.r. - la coronavirus), iar asta explică tot ce s-a întâmplat în repriza a doua cu Botoşani. Şi nu am pierdut doar jucători, am pierdut şi aproape întreg staff-ul tehnic. Astfel, toată supărarea mea pe jucători pentru înfrângerea cu FC Botoşani s-a transformat în dragoste", a spus Pancu, citat de Agerpres.

Tehnicianul nu i-a nominalizat pe cei care au fost depistaţi pozitivi la testul COVID-19, dar gsp.ro anunţă că este vorba opt persoane: patru jucători, Calcan, De Iriondo, A. Stan şi Acosta, trei membri ai staff-ului tehnic, antrenorul principal Mugur Cornăţeanu, antrenorul de portari Benone Dohot şi preparatorul fizic Dani Reyes şi magazinerul Gheorghe Ungheanu.