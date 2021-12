Larisa Iordache se operează la Viena. A 7-a intervenţie chirurgicală!

„Cu una în plus sau cu una în minus cam tot aia e... Pentru mine azi este o zi destul de ciudată, sunt la Viena şi urmează să intru in operatie pentru a scapa de durerea de la glezna. A 7-a operatie, nu-i chiar usor dar nu ma plâng! Ştiu ca asta este un pas foarte simplu in vindecarea gleznei mele, dar ce urmează mă sperie mai tare (cârje, recuperare, etc.) dar măcar o să fiu stăpână pe piciorul meu şi nu o să mai îmi creeze probleme", a scris gimnasta pe contul personal de Facebook.