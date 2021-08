Irina Spîrlea, interviu incendiar: „Primele din tenis? Păi, e normal să fie mai mari la băieţi!“

Mulţi dintre iubitorii sportului-alb din România au descoperit tenisul, odată cu ascensiunea Simonei Halep în clasamentul mondial. Până la Halep însă, a fost Irina Spîrlea. Care a făcut furori sub tricolor, în circuitul feminin. Rezultatele vorbesc de la sine: un sfert de finală la Australian Open 1997 şi o semifinală la US Open în acelaşi an în care a atins cea mai bună clasare din carieră: locul 7 mondial.

Cu un bilanţ de 291 de victorii şi 189 de înfrângeri, Spîrlea a cucerit patru trofee WTA. Dar, aproape şocant, s-a retras la doar 26 de ani! Acum, într-un interviu spectaculos acordat pentru jurnalistul Andru Nenciu (redcator-şef sport.ro), Spîrlea a vorbit atât despre retragerea ei prematură din circuit, cât şi despre alte subiecte la zi legate de tenis.

Ce a spus Irina Spîrlea?

*Ca jucătoare de tenis, te ajută dacă faci sparring cu un băiat. Băieţii jocă de 10 ori mai bine decât tine. Trebuie să-l găseşti pe cel care face un joc între jocul de băiat şi jocul de fete, puţin peste jocul de fată. Pentru că, dacă un băiat joacă pe bune împotriva ta, chiar dacă e un junior bun, tot nu vezi mingea! Nu e răutate ceea ce spun! Şi pe vremea mea, chiar dacă erau în primele zece poziţii, fetele când jucau cu sparringul un meci pe bune, dacă ar fi câştigat un game era ceva senzaţional. Asta e diferenţa!

*Legat de primele acordate în turnee, dacă te uiţi la publicul de la fete şi la publicul de la băieţi, vei vedea diferenţă. Sunt mereu mai mulţi spectatori la masculin. Atunci, eu ce pot să spun ca sponsor, ca director de concurs!? Dacă am turneu şi de băieţi şi de fete, iar sponsorii îmi vin pentru că am competiţia masculină, e normal să fie mai mari primele la băieţi! Când e arena plină pentru Novak Djokovic... Cu tot respectul pentru fete, dar în anumite situaţii, chiar dacă eşti un împătimit al tenisului, ajungi la un turneu şi îţi alegi meciul pe care vrei să-l vezi, dar pe una dintre combatante trebuie să o cauţi pe internet să vezi ce a făcut...

*Sunt femeie, dar de multe ori poate au dreptate băieţii. Spre norocul fetelor, acum premiile sunt aproape egale, ceea ce la noi nici, pe vremea mea, nici nu prea puteai să visezi, să te apropii. Îmi pare bine că fetele s-au bătut pentru egalitate, dar dacă te uiţi din afară, poţi să le dai dreptate şi băieţilor.