Ilie Năstase o dă de gol pe Simona Halep: „Am vorbit cu ea, mai sunt şi alte probleme“

Ea nu are probleme doar la spate, are şi la glezne din câte înţeleg. Poate le e frică să-i spună. Numai ea ştie când poate să joace şi când nu mai poate", a declarat Năstase pentru ProSport.

"Am vorbit cu ea puţin, eu şi domnul Ţiriac. Mi s-a întâmplat şi mie, am făcut ruptură de ligamente. M-am dus la doctor şi mi-a spus să stau şase luni. Nu am stat, am revenit şi după am mai stat în plus alte şase luni. Dacă tragi de tine, se întâmplă şi treaba asta. S-a forţat puţin în acest sezon. Dacă aş fi fost în echipa ei, aş fi renunţat la Cincinnati. August e cea mai grea perioadă să joci. De asta vedem atâtea abandonuri în fiecare an.

Trebuia să se pregătească doar pentru US Open. Ea a fost numărul 1, a luat Grand Slam, nu cred că e atât de mare graba să revină. Important pentru ea e să înceapă bine anul viitor. Dacă nu te refaci complet, stai mai mult pe bară", a mai spus Ilie Năstase.