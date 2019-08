Halep la Cincinnati: Simona a susţinut o conferinţă plină de declaraţii tari. Ce şi-a propus pentru finalul acestui sezon

Constănţeanca de 27 de ani a revenit pe terenul de antrenament la Cincinnati, acolo unde, surprinzător, a fost sfătuită şi de fostul ei antrenor, Darren Cahill. Acesta a asistat de pe margine la şedinţa de pregătire, a discutat cu Daniel Dobre şi, per ansamblu, s-a comportat ca un membru din stafful lui Halep.

Într-o dispoziţie destul de bună, „Simo“, care va debuta direct în turul II, unde va juca fie cu Suarez Navarro (29 WTA), fie cu Alexandrova (43 WTA), a acordat un interviu pentru Gabriel Morariu, trimisul Digi Sport aflat la Cincinnati.

„Sunt foarte încrezătoare că voi juca. Nu cred că durerea pe care o am o să mă determine să renunţ la un turneu în totalitate. Mă simt destul de OK acum, am făcut tratament câteva zile. Sunt încrezătoare că o să pot să gestionez această durere“, a spus Simona.

Halep a participat şi într-o conferinţă de presă la Cincinnati în care şi-a enumerat obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung. „Vreau mai multe turnee câştigate, mai multe Grand Slam-uri, dacă e posibil, şi să închei anul ca numărul unu. Dar cel mai mare vis de al meu e Olimpiada. Vreau o medalie acolo“, a declarat constănţeana. Aceasta va fi portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2020.

Halep a admis că, în continuare, „pluteşte“ după victoria de la Wimbledon. „A fost ca un vis de când am încheiat turneul de la Wimbledon. Chiar şi acum, trăiesc visul. M-am simţit optimistă şi încrezătoare pe teren, de parcă aş fi atins cel mai înalt nivel al tenisului. Trebuie însă să continuăm. Fiecare zi e o zi nouă. Am câştigat Wimbledon, dar lunea următoare toată lumea începe din acelaşi punct“.

Românca s-a arătat încrezătoare în privinţa ultimului turneu de Grand Slam al anului, cel de la US Open.

„US Open e diferit din cauza aglomeraţiei şi a atmosferei. E mai mult despre spectacol şi nu e uşor să te adaptezi. Sunt o persoană liniştită şi încerc să joc mai bine de la an la an. Am reuşit o semifinală în trecut şi am încredere că voi avea şansa să fac mai mult în viitor“, a adăugat Halep.

Am o mică accidentare, dar mă simt bine şi sunt optimistă. Primul meci va fi unul dificil. Sunt nerăbdătoare să joc miercuri la Cincinnati şi să dau totul pe teren. Simona Halep 4 WTA

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: