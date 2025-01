Soțiile fotbaliștilor, pipăite de arabi, după semifinala Real Madrid - Mallorca, din Supercupa Spaniei. Clipe teribile la Jeddah

Arabii pun la bătaie sume impresionante pentru a convinge marile formații europene să evolueze pe stadioanele lor. Numai că lucrurile nu ies mereu bine pentru toată lumea.

Supercupa Spaniei se joacă în Arabia Saudită, în sistem de semifinale și finală. După ce Barcelona s-a impus în fața lui Athletic Bilbao zilele trecute (2-0), a venit rândul celor de la Real Madrid să se califice în ultimul act, după 3-0 aseară cu Mallorca. Cei doi granzi ai fotbalului spaniol se vor întâlni, duminică, 12 ianuarie, de la 21.30.

Însă după după fluierul final al partidei disputate la Jeddah, al doilea stadion al țării, au avut loc momente teribile pentru soțiile jucătorilor echipei Mallorca. Partenerele lui Dani Rodriguez și Dominik Greif susțin că au fost victimele unui episod de hărțuire în Arabia Saudită.

Cristina Palavra, soția mijlocașului Dani Rodriguez, a povestit pe rețelele de socializare. ”Plecarea a fost puțin complicată. Eram cu copiii și fără securitate. Bărbații din această țară au început să ne facă poze de foarte aproape și să ne hărțuiască, inclusiv pe Natali, soția lui Dominik Greif. Am mers împreună, în grup, cu organizația și tot restul, dar nu am putut face nimic mai mult. Am ajuns la autobuz cum am putut, asta a fost situația”, a explicat Palavra.

Unii și-au luat palme pe ceafă

„Totul s-a întâmplat când așteptam să fim duși la hotel. Un grup de oameni a venit spre noi. Ne-au filmat, ne-au împins, ne-au insultat în arabă, ne-au înregistrat fără consimțământ și au fost atacuri”, a mărturisit și Natalia Kaluzova, partenera portarului Dominik Greif, pentru Marca.

Un suporter al echipei Mallorca a confirmat acest episod. „Ne-au făcut poze fără consimțământ, ne-au dat palme peste cap... A fost foarte neplăcut. Dar cel mai rău a fost ceea ce au suferit femeile: au fost atinse fără permisiune și fotografiate fără consimțământ”, a declarat acesta.