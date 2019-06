Gabriela Ruse a avut-o în mână pe Gabriela Garcia, dar a pierdut în sferturi la Nottingham. Cum a ratat calificarea

Românca, venită din calificări, a fost eliminată, vineri, de Caroline Garcia (28 WTA), scor 6-4, 6-7 (3), 1-6, în sferturile de finală ale turneului dotat cu premii de 250.000 de dolari.

Gabriela a început cu break chiar în primul game al meciului, după care fiecare jucătoare nu a lasat adversarei nicio minge de meci. astfel că Gabriela a închis primul set cu 6-4 în doar 34 de minute.

Setul secund nu a oferit nicio opotunitate de break până la 5-5. În game-ul care a urmat însă, Ruse şi-a procurat trei astfel de şanse, toate salvate de Gacia şi s-a ajuns în tiebreak. Garcia l-a câştigat la 3, Ruse a acuzat şocul, iar setul decisiv a fost o simplă formalitate pentru jucătoarea din Franţa, 6-1 în 28 de minute.

Din cauza ploii care a perturbat tot turneul, meciul s-a disputat în sală pe suprafaţă rapidă, nu pe iarbă.

Pentru calificarea in sferturile de finală,Gabriela Ruse a obţinut un premiu de 6.175 de dolari şi 78 de puncte şi are asigurat un salt de 37 de locuri in ierarhia mondială, până pe poziţia 174 WTA.



Ruse ar fi trebuit să joace vineri şi în sferturile de dublu, alături de Monica Niculescu, însă meciul româncelor cu echipa Alexa Guarachi/Erin Routliffe (China/Noua Zeelandă) a fost amânat pentru sâmbătă. Învingătoarele vor juca sâmbătă şi în semifinale.

