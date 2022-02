FC Voluntari - Rapid 0-0. Ilfovenii rămân pe podium, în timp ce Rapid nu reuşeşte să obţină prima victorie în acest an

Ilfovenii îşi păstrează locul 3 în clasament deşi pot fi devansaţi de Botoşani la finalul acestei etape. Rapid este pe poziţia a şaptea, la 8 puncte în spatele adversarei din această seară.

La finalul partidei, antrenorul Rapidului a criticat starea gazonului. Acesta a discutat şi despre posibilitatea de a fi demis: „Viaţa nu se termină şi nu a început cu mine la Rapid”.

„A fost un meci disputat, pe un teren sub nivelul Ligii 1, foarte, foarte prost. În prima repriză am jucat foarte bine, am stat bine pe teren, dar nu a intrat mingea în poartă. Ei au avut vreo două şanse în repriza a doua. Cam ăsta a fost meciul. Dacă data trecută am spus că au ieşit schimbările, astăzi nu. Nu îmi reproşez asta. Sunt jucători, trebuie să facă diferenţa, să aducă un plus. Câteodată eşti inspirat, cum am fost cu UTA, astăzi nu am fost” , a declarat Iosif la Look Sport.