Emma Răducanu, prima declaraţie după abandonul de la Wimbledon: Jucam cel mai bun tenis din viaţa mea

„Vreau ca toată lumea să ştie că m-am simţit mult mai bine în această dimineaţă. În primul rând, vreau să o felicit pe Ajla (Tomljanovic) pentru o evoluţie incredibilă. Îmi pare rău că meciul s-a încheiat într-un asemenea mod. Jucam cel mai bun tenis din viaţa mea în faţa unui public fantastic şi cred că întreaga experienţă a fost greu de gestionat.

La finalul primului set, după câteva raliuri foarte intense, am început să respir cu dificultate şi să mă simt uşor ameţită. Echipa medicală m-a sfătuit să nu mai joc şi deşi am simţit că este cel mai dificil lucru de făcut, nu am fost suficient de bine din punct de vedere fizic pentru a putea continua. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut la fiecare meci, am vrut atât de mult să câştig pentru voi! Vreau să le mulţumesc şi celor de la All England Club, echipei mele, părinţilor mei şi prietenilor.

Noaptea trecută mă va ajuta pe termen lung foarte mult să învăţ de ce ai nevoie pentru a fi în top. Mă voi bucura de tot ce am reuşit împreună în această săptămână şi voi reveni mai puternică. Abia aştept să văd ce urmează pentru mine în această călătorie (cariera din tenis)”, a transmis Emma Răducanu pe Twitter.