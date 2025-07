7 iulie: S-a născut Toto Cutugno, artistul italian care a interpretat melodia românească „Ciobănaș cu 300 de oi” la Cerbul de Aur

În ziua de 7 iulie, se naște celebrul cântăreț italian Toto Cutugno și apare prima ediție a poveștii „Aventurile lui Pinocchio”.

1881: Apare prima poveste despre „Aventurile lui Pinocchio”

„Aventurile lui Pinochio”, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite povești pentru copii, a apărut pentru prima dată în 1881, în Giornale dei bambini (Revista Copiilor) și a fost publicată într-o carte doi ani mai târziu, scrie Britanica.

Povestea, scrisă de Carlo Collodi, este despre o marionetă care vrea să devină un băiat adevărat, și a căpătat popularitate în 1940, când Disney a transformat-o într-o animație.

1943: Se naște cântărețul italian Toto Cutugno

Toto Cutugno a fost unul dintre cei mai de succes artiști muzicali italieni, cu 100 de milioane de albume vândute, ajungând în fruntea topurilor, atât ca interpret al propriilor melodii, cât și ca producător și compozitor pentru alții.

Născut în Fosdinovo, Toscana, pe 7 iulie 1943, Toto a fost introdus în lumea muzicii de tatăl său marinar, care a fost pasionat de tubă. Cu siguranță, Toto Cutugno a moștenit talentul și pasiunea sa pentru muzică.

În copilărie, s-a mutat în La Spezia, unde a început studiile muzicale și s-a familiarizat cu o gamă de instrumente, de la trompetă la chitară. Sub influența tatălui său, la o vârstă fragedă, Toto Cutugno a început să cânte la tobe într-o trupă.

Succesul a venit rapid. Participând la un concurs pentru acordeoniști la doar 13 ani, a reușit să impresioneze și să se claseze pe locul trei. Ulterior, a format trupa „Toto și Tati”, care a devenit rapid un nume popular în Italia.

Toto Cutugno a făcut un adevărat spectacol și în România, în 1993, invitat la Cerbul de Aur, unde a cântat melodia românească „Ciobănaș cu 300 de oi”.

În 2007, Toto Cutugno a fost diagnosticat cu cancer. Cu toate acestea, după operație și tratamente intense, Toto și-a recăpătat sănătatea și a revenit pe scenă cu aceeași pasiune.

Pe 22 august 1923, cantautorul s-a stins din viață, în jurul orei 16.00, la spitalul San Raffaele din Milano, unde era internat.

1988: Se naște Anamaria Ioniță, atletă română

Născută pe 7 iulie 1988, în Brăila, Anamaria Ioniță este o fostă alergătoare română specializată în proba de 400 metri și 400 metri garduri.

Brăileanca este multiplă campioană națională și balcanică, de două ori finalistă la Campionatele Europene și o dată finalistă la Campionatele Mondiale.

La Campionatul Mondial în sală din 2008 sportiva a obținut locul 5 cu ștafeta de 4×400 m a României (Angela Moroșanu, Anamaria Ioniță, Mirela Lavric, Iuliana Popescu).

La Universiada din 2009 a ocupat locul 8 la 400 m. În anul 2010 ștafeta României (Angela Moroșanu, Anamaria Ioniță, Bianca Răzor, Mirela Lavric) a ocupat locul 6 la Campionatul European de la Barcelona.

Împreună cu Adelina Pastor, Sanda Belgyan și Andrea Miklos, a obținut calificarea la Jocurile Olimpice din 2016 după ce a obținut locul 7 în finala Campionatului European de la Amsterdam în proba de ștafetă 4×400 m.

La Rio de Janeiro româncele s-au clasat pe locul 12.

2005: O serie de patru explozii au zguduit Londra. Sute de răniți și 56 de morți

În ziua de 7 iulie 2005, patru atentatori sinucigași au lovit rețeaua de transport din Londra, ucigând 52 de persoane și rănind peste 770.

Trei dintre explozii au avut loc în metroul londonez, în jurul orei 8:50, în apropierea stațiilor Aldgate, Edgware Road și Russell Square. Al patrulea dispozitiv a explodat la ora 9:47 într-un autobuz care fusese deviat prin Tavistock Square, aproape de locul unde se afla sediul BTP la momentul respectiv. Clădirea a devenit un punct de adunare pentru răniții care puteau merge, scrie British Transport Police (BTP).

Mulți colegi au fost onorați pentru eforturile lor extraordinare în timpul a ceea ce a fost descris ca una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat serviciul de poliție în Marea Britanie postbelică.

Circumstanțele erau complexe, dificile și periculoase, însă ofițerii BTP și-au îndeplinit rolurile vitale și specializate - inclusiv salvarea inițială, recuperarea cadavrelor, căutarea și sarcinile mortuare, precum și sprijinirea anchetei ample a medicului legist care a urmat. Ei au dat dovadă de curaj și profesionalism excepționale în acest moment critic.

2006: Se stinge din viață Syd Barret, membrul trupei Pink Floyd

Pe 6 ianuarie 1946, în Cambridge, Marea Britanie, se naște Syd Barret, fondatorul trupei Pink Floyd, una dintre cele mai influente trupe de rock din istorie.

În calitate de compozitor principal al trupei Pink Floyd, Barrett a scris versuri fanteziste, pe care le-a completat cu un stil creativ de chitară, contribuind la transformarea trupei într-o icoană a rockului psihedelic.

Barrett este considerat una dintre cele mai faimoase celebrități muzicale retrase din toate timpurile, evitând aparițiile publice din anii 1970 până la moartea sa.

În 1961, tatăl lui Barrett a murit. Pentru a-l distrage pe tânăr de la pierderea suferită, mama lui Barrett i-a încurajat pasiunea pentru muzică. În 1962, s-a alăturat primei sale trupe, Geoff Mott and the Mottoes, scrie Britanica.

În 1964, s-a înscris la Camberwell College of Arts din Londra, unde a studiat pictura. În timp ce era acolo, el și chitaristul Bob Klose s-au alăturat trupei Sigma 6, din care făceau parte Waters, Richard Wright și Nick Mason. Grupul a colaborat apoi cu cântărețul Chris Dennis și și-a schimbat numele în Tea Set.

În vara anului 1965, după diverse alte schimbări de nume și rotații în componența trupei, Barrett a sugerat numele Pink Floyd, după muzicienii de blues Pink Anderson și Floyd Council. Numele și componența trupei au fost în cele din urmă stabilite: Barrett la voce și chitară, Waters la bas, Mason la tobe și Wright la clape.

Inițial o trupă de hobby, Pink Floyd a devenit o trupă serioasă la sfârșitul anului 1966. În februarie anul următor, au început să înregistreze primul lor album, „The Piper at the Gates of Dawn”.

În 1970, cu o stare de spirit îmbunătățită și cu ajutorul lui Gilmour și Waters, Barrett a lansat două albume: „The Madcap Laughs” și „Barrett”. „Madcap” a ajuns pe locul 40 în topurile din Marea Britanie; „Barrett”, însă, nu a avut succes, nereușind să intre în topuri.

În 2006, Barrett a cedat în fața cancerului pancreatic. O serie de picturi originale ale sale, printre care „Orange Dahlias in a Vase”, finalizată în 1961, au fost vândute la licitație.

2018: Un avion MiG-21 LanceR s-a prăbușit în timpul unui miting aviatic, în Călărași

Pe 2 iulie 2018, un avion militar MiG-21 LanceR s-a prăbuşit în timpul unui zbor demonstrativ organizat în cadrul unui miting aviatic de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Decesul pilotului din avionul MiG a fost confirmat de către ministrul Apărării de la acea vreme:

„L-am pierdut astazi pe locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prăbuşită la Feteşti. Ofiţerul era în vârstă de 36 de ani şi îndeplinea funcţia de pilot-şef în cadrul Escadrilei 861 Aviaţie Luptă, Baza 86 Aeriană Feteşti.

Aeronava pilotată de locotenent-comandorul Florin Rotaru s-a prăbuşit sâmbătă, 7 iulie, în jurul orei 13.30, după un zbor executat în cadrul unui miting aerian organizat la Baza 86 Aeriană. Cuvintele sunt prea sarace pentru a descrie durerea pe care aceasta pierdere cumplita o provoaca Armatei Romaniei. Condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", a spus Mihai Fifor, fostul ministru Apărării.