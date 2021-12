Doroftei, bulversat în Canada: Cum a ajuns să-şi trăiască viaţa departe de România

În România se poate trăi bine. Doar că, mulţi realizează acest lucru, abia după ce pleacă de aici şi se lovesc de dificultăţile vieţii în alte zone ale lumii.

Exact în această situaţie se află şi Leonard Doroftei, stabilit în Canada, mai precis, la Montreal, din 2019. În dialog cu Antena Sport , el a recunoscut că suferă teribil din cauza monotoniei vieţii în Canada.

Ce a spus Leonard Doroftei?

*Totul, totul îmi lipseşte! De la înjurături, până la tăiatul porcului. Totul! Aerul ăla pe care îl respiri. Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toată viaţa.

*Mă trezesc dimineaţa pe la 12:00. Dacă am antrenament, mă duc la antrenament. Dacă n-am, îmi caut de treabă, mai mătur prin casă, dau cu aspiratorul, şterg praful pe şemineu, în baie. Sunt vecin cu Diaconu, ne pregătim, ne ducem să tăiem porcul zilele astea!

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a făcut român!“

Nu e pentru prima dată când „Moşul“ se plânge, în mod public, de dorul de ţară. Anul trecut, într-un interviu acordat pentru „Adevărul“ cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, Doroftei făcea o declaraţie emoţionantă: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a făcut român!“.