Dietă draconică pentru Djokovici: stă nemâncat 16 ore pe zi! Reacţia doctorului

În vârstă de 32 de ani, Djokovici este recunoscut pentru faptul că, de-a lungul anilor, şi-a schimbat de mai multe ori alimentaţia, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele de terenul de tenis. În biografia sa, sârbul spune că ascensiunea sa s-a datorat în special faptului că a renunţat la gluten, după ce a descoperit că este alergic la acesta.

„Faptul că am stat câte 16 ore pe zi fără să mânânc a contribuit la îmbunătăţirea sistemului meu digestiv. Dorm mai bine şi am mai multă energie de-a lungul zilei“, a transmis Djokovici, citat de hotnews.ro. „Nole“ a mai spus că a adoptat acest nou regim de aproximativ un an şi jumătate, timp în care şi-a completat vitrina cu trei trofee de Mare Şlem.





Declaraţiile lui Djokovici au fost făcute în cadrul unei emisiuni cu doctorul Dragan Ivanov, specialist pe medicină internă. Acesta a confirmat că dieta aleasă de liderul ATP poate oferi mai multe beneficii. „Dacă nu mâncăm nimic timp de 12 ore, creierul nostru începe să caute după rezerve. Dacă găseşte un micro-organism, o bacterie patogenă, el le distruge şi le reciclează. Creierul va găsi atunci rezervele care dau un boost de energie din materialele descompuse. Dacă luăm masa de prânz la ora 14.00 sau 15.00, după 12 ore se declanşează acest mecanism. Ne curăţă corpul şi prepară combustibilul pentru a doua zi. Dar procesul poate dura între 12 şi 16 ore, depinde de individ. Secreţia de melatonină va fi mai bună, dacă nu vom avea mâncare în intestine. Ca stil de viaţă, e ideal să luăm micul dejun dimineaţa, apoi masa de prânz în jurul orei 14.00 – 15.00 şi apoi să nu mai mâncăm nimic până la micul dejun de a doua zi. Această rutină ne-ar feri de multe boli“, a explicat Ivanov.





Novak Djokovici este neînvins în 2020, adunând 21 de victorii până la întreruperea tenisului din cauza pandemiei, cu trofee la ediţia inaugurală a ATP Cup şi Australian Open.