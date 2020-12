Cristina Neagu le-a răspuns celor care o critică: "Mă simt destul de rău fizic!" Ce spune despre meciul cu Norvegia

Cristina spune despre ea că nu este în cea mai bună formă fizică şi că face eforturi să-şi ajute echipa. ”Am spus că echipa nu trebuie să se bazeze doar pe mine, este sport de echipă. Ştiu că în ultimii 10 ani am avut de fiecare dată o evoluţie foarte bună la naţională, am tras cumva echipa după mine, însă acum vin după o perioadă foarte grea şi până la urmă nu mai am 20 de ani şi trebuie să fiu conştientă de lucrul acesta. În plus, fiecare trebuie să-şi asume responsabilitatea. Echipa nu trebuie să stea într-o singură jucătoare, echipele care au făcut performanţă şi au câştigat medalii au avut în primul rând echipă, nu una sau două jucătoare. Legat de forma mea de joc, ştiu că toată lumea se gândeşte că marchez mai puţin sau că am ratat mai mult în primele două meciuri, dar cred că oamenii care cunosc handbal şi se uită la noi îşi dau seama că jocul meu nu înseamnă doar goluri şi că, în momentul în care sunt pe teren, adversarele îmi acordă o atenţie sporită şi lucrul acesta poate face bine şi echipei, pentru că există mai multe spaţii pentru colege. Este vorba şi despre pasele pe care le dau, de fazele care pleacă de la mine, iar fetele reuşesc să marcheze sau să facă lucruri bune. Înţeleg că lumea s-a obişnuit cu mine să marchez 10 goluri pe meci, însă în handbal nu este vorba doar despre asta, iar acum şi adversarele ştiu ce pot face pe teren şi mă blochează mult mai bine. De fiecare dată sunt 2-3 adversare când am mingea. Cred că jocul meu în echipă contează mult şi dacă nu marchez. Mi-aş dori să am o eficacitate mai bună, nu sunt mulţumită de lucrul acesta, iar dacă oamenii critică asta după două meciuri, înseamnă că nu cunosc handbalul.

Pentru mine a fost o perioadă foarte grea. După ce am contractat virusul am forţat revenirea, am avut 2-3 antrenamente, m-am accidentat, probleme mulsculare, iar în două luni am avut în total 5-6 antrenamente şi trei meciuri în Liga Campionilor, pe care le-am jucat la un potenţial foarte scăzut, pentru că nu aveam meciuri de pregătire. Am zis după ultimul meci de pregătire că nu sunt în cea mai bună formă fizică. Mă simt destul de rău fizic, e clar că nu sunt în cea mai bună formă şi încerc să ajut echipa cât pot”, a spus Neagu, citată de news.ro

Cristina a vorbit şi despre victoria cu Polonia, obţinută sâmbătă, scor 28-24, şi a disecat ultima adversară din grupa D, Norvegia, pe care tricolorele o vor întâlni luni, de la ora 21.30 "Mă bucur foarte tare că am câştigat ieri, era un meci crucial pentru runda principală. E cel mai important că am reuşit să ne calificăm mai departe şi, pe lângă Norvegia, vom mai avea 3 meciuri. E clar că jocul nostru nu e cel mai bun, însă mă bucur că ieri în repriza a doua am reuşit să ne apărăm foarte bine şi să câştigăm meciul. Greu de tot va fi împotriva Norvegiei, e cea mai în formă echipă de la acest European, cel puţin în acest debut. Cred că va fi foarte greu, nu mai suntem echipa de acum doi ani care bătea Norvegia, ele sunt în formă foartee bună, cu siguranţă că vor vrea să demonstreze că meciul de acum doi ani a fost poate o greşeală pentru ele şi, cu siguranţă şi-ar dori să câştige la cât mai multe goluri. Noi, ce putem face, să ne repliem foarte bine. Cred că replierea şi apărarea reprezintă cheia în acest meci. Dacă vor da puţine goluri pe contraatac şi ne vom replia foarte bine, în atac poziţional putem să ne luptăm cu ele. Îmi doresc să facem un meci bun, însă trebuie să fim realişti şi să spunem că este echipa mai în formă decât noi. Dar asta nu înseamnă că mergem învinse dinainte. Să dăm tot ce putem pe teren", consideră căpitanul naţionalei.

