Berbatov îi oferă sfaturi lui Dennis Man: „Nouă, celor din Balcani, ne place viaţa mai mult“

Vorbind în calitate de ambasador Betfair despre un eventual transfer al lui Dennis Man în Anglia sau Italia, Berbatov crede că pentru român ar trebui să fie primordial să nu uite care sunt obiectivele sale ca fotbalist.





„Ca un jucător din Balcani, să te muţi în altă ţară ca să joci fotbal, este dificil. Să joace în Anglia sau Italia este o provocare uriaşă, pentru că va experimenta multe lucruri noi – cultura, un alt fel de fotbal şi antrenamentele diferite. În acelaşi timp, însă, este cel mai bun scenariu pentru un jucător, pentru că dacă îşi îndeplineşte obiectivele şi câştigă, va fi şi mai mulţumit. Se bucură mai mult de toate, venind dintr-o ţară mai mică. Aşa a fost şi pentru mine când am ajuns să joc pentru United şi am devenit cel mai bun marcator în Premier League. A fost mai special, venind dintr-o ţară mai mică, să cresc şi să ajung să am succes. Am fost mai mândru şi mai bucuros cu ce am realizat”, a spus Berbatov.





„Cu toţii suntem băieţi din Balcani. Ne place viaţa şi plăcerile ei”





„Ar fi similar şi în cazul lui Dennis Man, venind din România”, crede jucătorul care a făcut pasul către fotbalul mare la Bayer Leverkusen, fiind transferat de la ŢSKA Sofia la vârsta de 20 de ani.





„Cu toţii suntem băieţi din Balcani. Dacă rămâne concentrat şi nu uită care sunt obiectivele pe care le are în faţă, se va descurca ok. Nouă, celor din Balcani, ne place să petrecem mai mult, uneori. Ne place viaţa şi toate plăcerile ei, însă Man va trebui să sacrifice lucrurile astea puţin pentru a se concentra pe ce are de făcut. Va trebui să aibă mereu în vedere faptul că vrea să devină un fotbalist mare. E normal să aibă momente bune şi mai puţin bune, însă trebuie să ţină cont de obiectivul său, este esenţial”.





„Va trebui să rămână puternic, în special în vremuri de criză, şi nu ar trebui să-şi pună beţe în roate spunându-şi că după câteva luni mai dificile mai bine se întoarce acasă. Ar trebui să rămână acolo şi să dea tot ce poate. În felul acesta măcar nu ar avea regrete, fiindcă ar putea spune că a făcut tot ce a putut”.





Berbatov îşi aminteşte de dificultăţile avute odată cu transferul său la Bayer Leverkusen, menţionând că jucătorii veniţi din zona balcanică trebuie să fie puternici mental: „Când m-am mutat din Bulgaria în Germania, lucrurile erau diferite, erau alte vremuri. Nu ştiam limba, am mers la aeroport singur şi am zburat acolo, unde am fost preluat de oameni ai clubului pe care nu îi ştiam. M-am regăsit într-un mediu nou, cu jucători noi, totul era nou. Primele luni au fost foarte dificile, fără să ştiu pe nimeni, fără să ştiu limba, fără să cunosc împrejurimile”.





„E uşor să ajungi să ai câteva meciuri slabe, să începi să simţi că lucrurile nu merg cum îţi doreşti şi să te gândeşti că poate nu ai făcut alegerea bună, că poate ar trebui să te întorci, că îţi e dor de familie. Este o situaţie în care trebuie să rămâi puternic, să munceşti din greu şi să fii încrezător că totul va fi bine”.





„Nu poţi compara fotbalul din România cu cel din Anglia, Italia sau Germania”





„Ţine de fiecare jucător şi de ambiţia sa, în special în cazul celor care vin din Balcani, care primesc rar oportunităţi de a juca în unele dintre campionatele de top. Dacă cineva îţi oferă o astfel de şansă, trebuie să profiţi de ea şi să nu te mai uiţi înapoi. Nu poţi compara fotbalul din România, Bulgaria sau Serbia cu cel din Anglia, Italia sau Germania. Din păcate, este foarte diferit”.





„Astfel, ca jucător din partea asta a Europei, trebuie să îţi dovedeşti valoarea în afara ţării. Când reuşeşti să faci asta, credeţi-mă, succesul este cu atât mai dulce”, a concluzionat Berbatov.





Cote pentru transferul lui Dennis Man în vară la





Norwich – 5.0



Atalanta – 6.0

Newcastle – 6.0

Sassuolo – 6.5

Fenerbahce – 8.0

Feyenoord – 8.0

PAOK – 8.5