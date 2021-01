Australia, aproape două săptămâni fără cazuri de COVID-19: Cum arată carantina la Melbourne

Pentru cei 970 de „deţinuţi“, izolaţi în hotelurile Australian Open, vineri e o zi mare! Asta deoarece, pentru mulţi dintre ei, această zi va marca finalul perioadei de carantină obligatorie de două săptămâni. Altfel spus, vine eliberarea!

Cu acest prilej, jurnaliştii australieni de la „Wide World of Sports“ au realizat un interviu online cu Jamie Murray (23 ATP la dublu), unul dintre norocoşii care se apropie de sfârşitul unei izolări parţiale. Pentru că, spre deosebire de grupul celor 72 de jucători aflaţi în carantină totală la Melbourne, Murray poate părăsi camera de hotel, timp de cinci ore pe zi. Britanicul a povestit, pe larg, cum decurge această operaţiune.

„Cu siguranţă, am fost printre jucătorii norocoşi. În primul rând, am ajuns aici cu un avion în care, la aterizare, nu s-a găsit nicio persoană infectată. Apoi, am fost cazat într-un hotel care e la un minut de mers pe jos de la terenul de antrenament. Alţii, în schimb, au nevoie de mijloace de transport ca să ajungă la teren. Mă refer la cei care se duc la complexul Melbourne Park pentru antrenamente. La început, ei au fost nevoiţi să stea vreo două zile în plus închişi în camere, fiindcă au fost probleme cu transportul lor până la terenuri“, şi-a început Murray relatarea.

„Tot ce trăiesc aici e o experienţă nouă. Nu există flexibilitate când vorbim despre protocoalele sanitare. Dar răsplata pentru noi e că, la finalul acestei perioade de 14 zile, vom putea duce o viaţă normală pentru câteva săptămâni. Ceea ce nu e posibil acum în Europa sau în alte zone ale lumii. Abia aştept această normalitate. E ceea ce mă motivează în această perioadă“, a continuat britanicul de 34 de ani.

Mai departe, Jamie Murray, care e fratele mai mare al fostului lider ATP la simplu, Andy, a descris „operaţiunea militară“ în urma căreia e scos din cameră, zilnic, pentru cele cinci ore de libertate.

„Duminică, de pildă, eu şi Bruno Soares (n.r. - partenerul său de dublu) am fost programaţi pentru o sesiune de antrenament, dimineaţă, în intervalul 7-9. La 06.45, a bătut cineva la uşă şi mi-a transmis că, în cinci minute, trebuie să fiu gata de plecare. Apoi, am fost escortat de un individ până la lift şi în zona de recepţie a hotelului. De acolo, altcineva m-a însoţit până la terenul de tenis. Au urmat două ore de antrenament şi apoi, imediat, 90 de minute în sala de fitness. La final, am avut o oră pentru a lua prânzul. După ce am mâncat, am fost readus şi închis în cameră. Aşa a arătat, practic, fiecare zi din momentul în care am ajuns la Melbourne“, a explicat Jamie Murray pentru „Wide World of Sports“.

„Carantina totală înseamnă decădere fizică şi anxietate“

Acelaşi Murray a fost solidar cu colegii săi aflaţi în carantină totală. „Aceşti jucători au făcut, cu siguranţă, zece săptămâni de pregătire dură, înainte de a veni aici. Şi acum stau închişi în nişte camere de hotel, în timp ce rivalii lor îşi continuă antrenamentele. Numai această situaţie în sine e extrem de stresantă şi duce la o stare de anxietate. În plus, ce au făcut aceşti sportivi, în perioada de pregătire, s-a pierdut, aproape în totalitate. OK! Nu vor uita cum să lovească mingea, dar condiţia lor fizică va scădea“, a explicat Jamie. Acesta s-a referit şi la situaţia fratelui său, Andy, care a ratat Australian Open 2021 (8-21 februarie) după ce a testat pozitiv pentru noul coronavirus.

„El e asimptomatic. Şi, bineînţeles, e foarte dezamăgit. A avut un mare ghinion, iar asta după toate accidentările din ultimii ani. Acum, se antrenase din greu, timp de zece săptămâni, juca bine şi era foarte nerăbdător să vină aici. Acum, are de aşteptat minimum o perioadă de cinci săptămâni, înainte de a putea evolua în vreun turneu. E, pur şi simplu, un ghinion teribil“, a spus Jamie Murray, cel care a câştigat Australian Open, proba de dublu, în 2016.