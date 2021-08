Începe noul sezon de Premier League: Ce echipă e cotată cu prima şansă la titlu

Manchester City (1.67), Chelsea (5.5) şi Liverpool (6.0) sunt principalele canditate la titlu, conform analizei făcute de bookmakerii Betfair.

Cotată cu a patra şansă (9.5), Manchester United e echipa care poate produce surpriza, în viziunea lui Dimitar Berbatov, ambasador Betfair.

„Toate echipele obişnuite vor fi implicate în cursa pentru titlu. Câteodată favoritele nu se impun, aşa cum am văzut cu Leicester City în 2016, însă în acest sezon marile echipe par să domine din nou, începând cu Manchester City, Liverpool, Manchester United şi Chelsea. Totuşi, mie îmi plac surprizele şi sper să vedem o echipă mai mică care să perturbe lucrurile din campionat. Manchester United e într-o poziţie puternică şi poate aduce titlul, mai ales după transferurile pe care le-a făcut în această vară. Sunt foarte fericit că a venit Raphael Varane de la Real Madrid. El e câştigător al Cupei Mondiale şi al Ligii Campionilor, are o mentalitate de câştigător şi a jucat cu cei mai buni de-a lungul anilor. Deci, el e un transfer minunat şi aştept cu nerăbdare să văd cum se va integra în echipă şi cum îl va completa pe Harry Maguire. Jadon Sancho e deja bun prieten cu jucătorii din Anglia, din echipa lui United, ceea ce e un lucru grozav, atunci când intri într-o echipă nouă. Sperăm că acest lucru îl va ajuta să se integreze repede. Ştim deja despre calitatea lui, dar are încă suficient loc pentru a creşte şi sperăm că la United, unul dintre cele mai mari cluburi din lume, îşi poate atinge potenţialul. De asemenea, sunt sigur că şi el îi va împinge pe ceilalţi pentru a obţine performanţe mai bune. Acest lucru tinde să se întâmple când ai lângă tine un jucător de o calitate superioară, pentru că îţi ridici jocul“, a declarat Dimitar Berbatov.

Bulgarul n-a uitat nici de Tottenham Hotspur, care e aproape de a-l pierde pe starul Harry Kane: „Toată lumea care cumva e conectată cu Spurs are mari speranţe la o echipă bună pentru noul sezon. În ultimii ani, însă, mai degrabă au dezamăgit şi singurul lucru pozitiv a fost că au terminat peste Arsenal. Spurs trebuie să fie o echipă mai ambiţioasă. Ei trebuie să se bată cu echipele mari şi să se întoarcă în primele patru. Bineînţeles, dacă Harry Kane pleacă, atunci va fi o lovitură mare, dar pentru moment, el e acolo şi au o echipă bună. Trebuie doar să arate acest lucru pe teren“. Cote pentru câştigarea Premier League 2021/22: Man City – 1.67 Chelsea – 5.5 Liverpool – 6.0 Man Utd – 9.5 Leicester – 51.0 Arsenal – 61.0 Tottenham– 61.0 Leeds – 151.0 West Ham – 201.0 Brighton – 201.0 Everton – 201.0 Aston Villa – 201.0 Burnley – 501.0 Crystal Palace – 501.0 Norwich – 501.0 Southampton – 501.0 Wolves – 501.0 Watford – 501.0 Newcastle – 501.0 Brentford – 501.0

