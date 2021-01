Specialişti: România are nevoie de accelerarea campaniei de vaccinare

Un anunţ nefericit, pe Facebook, al managerului Spitalului din Găeşti a declanşat un val de reacţii în ţară, până la cel mai înalt nivel. Din cauză că foarte mulţi medici din spitalul său au refuzat să se vaccineze, doctorul Laurenţiu Beluşică a chemat lumea la vaccinare, pe reţeaua de socializare, pentru a nu arunca dozele.

Imediat după anunţul medicului, coordonatorul campaniei de vaccinare în România, medicul Valeriu Gheorghiţă, a vorbit despre un management defectuos în cazul de la Găeşti, iar DSP Dâmboviţa a demarat o anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat exact şi dacă Beluşică şi-a pus planul în aplicare.

Controlul a arătat că nu s-a vaccinat acolo nicio persoană în afara celor prevăzute în categoria eligibilă.

„Managerul de la Găeşti a făcut nişte declaraţii nefericite, care nu s-au dovedit reale. Am trimis control astăzi şi nu a fost nicio persoană vaccinată care să nu fie din categoria eligibilă, respectiv personalul medical. Deci, nu a fost nicio problemă. I s-a pus în vedere să respecte protocolul. El a respectat, doar că declaraţia nu a fost conform cu realitatea. Ştie ce are de făcut, i s-a pus în vedere. El a vorbit la modul general, că dacă n-ar fi doritori, mai bine decât să arunce dozele vaccinează pe toată lumea. Nu s-a întâmplat”, a explicat directorul DSP Dâmboviţa, Sorin Stoica, potrivit Agerpres.

La rândul lui, ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu a declarat că managerul de la Găeşti a făcut ceea ce trebuia. „Nu a chemat oameni de pe stradă la vaccinare, ci tot personal medical, din categoria înscrisă în etapa I de vaccinare. Este un fake news bazat pe declaraţiile lui bombastice. Declaraţiile lui nu au nicio legătură cu faptele lui, care sunt conforme. Declaraţiile domnului doctor dau de înţeles altceva decât ceea ce s-a întâmplat în realitate, iar ceea ce s-a întâmplat în realitate este conform cu strategia de vaccinare”, este concluzia ministrului Sănătăţii.

La Găeşti, pe lista de priorităţi ar fi 165 de medici şi asistente, dar, în realitate, foarte puţini s-au vaccinat. În prima zi a campaniei, adică luni, 4 ianuarie, doar 15 persoane au acceptat să primească serul anti-COVID-19.

La Spitalul Găeşti au ajuns 60 de doze, adică 12 flacoane a câte 5 doze fiecare. Pentru că ar fi fost deschise dozele, managerul preferă să vaccineze şi alte persoane, decât să le arunce.

„După toată tevatura, am ieşit cam şifonat, dar nu e ok să arunci dozele“

Medicul Laurenţiu Beluşică a declarat pentru „Adevărul” că nu a vaccinat pe nimeni în afara spitalului şi că are dozele de vaccin în frigider. „După toată tevatura asta, am ieşit cam şifonat, nu e ok, pentru că nu e normal să arunci dozele. Ieri am înţeles că în ţară au fost aruncate 87 de doze. Eu nu am aruncat niciuna. Suntem rugaţi să raportăm în fiecare zi, în platformă, câte doze aruncăm. Nu înţeleg. Nu pot fi pierdute mai mult de 4 doze într-o zi de vaccinare, orice ai face. Eu am acum 15 doze, stau la frigider”, a spus medicul.

Laurenţiu Beluşică se declară un vaccinist convins, dar nu poate îndemna pe nimeni să facă asta. „În toate spitalele din ţară nu vor să se vaccineze cadrele medicale. Nu ştiu ce să spun. Eu m-am vaccinat azi, sunt vaccinist, mi-am vaccinat şi copiii mereu. Eu am făcut vaccinul, dar nu pot sfătui pe nimeni să se vaccineze. Pot duce o campanie pro vaccinare, dar nu pot să vă spun să vă vaccinaţi. Aşa mi se pare mie normal să mă comport ca doctor”, a adăugat medicul.

De ce unele doze riscă să fie irosite

Managerul spune că foarte uşor se poate ajunge în situaţia ca o parte din dozele rezultate după diluarea unei fiole cu vaccin să fie irosite.

„Un flacon de vaccin conţine cinci doze pentru cinci pacienţi. În momentul în care flaconul este scos din frigiderul în care este păstrat şi este diluat pentru a fi administrat, acele doze pot fi administrate într-o perioadă de 5-6 ore. Mai mult de patru doze pe un centru de vaccinare nu au cum să rămână. (…) DSP Dâmboviţa mi-a oferit o soluţie foarte bună: să-i anunţ dacă rămân astfel de doze şi ei, la nivelul judeţului, vor găsi imediat pe cineva care are nevoie de vaccin şi nu mai stau eu să caut în jurul spitalului”, a mai spus managerul spitalului. Dr. Laurenţiu Beluşică spune că cele peste 80 de doze de vaccin irosite de la începutul campaniei de vaccinare ar fi putut ajunge la tot atâtea cadre medicale.

„Asta înseamnă 80 de oameni care puteau fi vaccinaţi, nu au fost vaccinaţi şi vor putea face boala COVID în următoarea perioadă. Eu înţeleg să pierzi nişte doze, că scoţi fiola din frigider, e udă, o scapi şi o spargi. Dar să am doza şi seringa în mână şi să nu vreau să vaccinez că nu am pe cine – mi se pare o prostie, nu management defectuos. Undeva în România, astăzi, s-a întâmplat următorul fenomen: cineva s-a aşezat pe scaunul de vaccinare şi când s-a apropiat persoana care trebuia să îl vaccineze s-a ridicat şi a spus: nu vă supăraţi, îmi e frică. Şi s-a ridicat şi a plecat. Omul acela a rămas cu doza trasă în seringă, ce putea să facă cu ea? Dacă nu o făcea în următoarele 5 ore trebuia să o arunce. Nu ştiu ce a făcut cu ea”, a mai spus medicul.

Specialist: Avem două crize, una de timp şi alta de vaccin

Biostatisticianul Octavian Jurma e de părere că ritmul de vaccinare ar trebui accelerat, dacă autorităţile sanitare îşi propun să înceapă etapa a II-a după data de 15 ianuarie.

„Avem nevoie să facem peste 20.000 de vaccinuri în fiecare zi, doar ca să administrăm dozele pe care le primim săptămânal de la Uniunea Europeană. Ideal ar fi să folosim această capacitate anunţată şi să vaccinăm tot ce avem în primele 2-3 zile. Nu e un motiv să nu facem 100.000 de vaccinuri într-o singură zi dacă avem 150.000 de doze. Sper să folosim aceste resurse la maximum şi, mai ales, să evităm orice pierdere. Avem două crize, de fapt: o criză de vaccin (adică nu avem destule) şi avem o criză de timp”, a declarat dr. Octavian Jurma la Digi24.

Întrebat dacă crede că România va reuşi să administreze vaccinul celor aproximativ 200.000 de cadre medicale în următoarele 10 zile, pentru a intra în etapa a II-a, aşa cum şi-au propus autorităţile sanitare, dr. Octavian Jurma a răspuns: „Nu avem cum cu această rată de vaccinare să atingem (n.r. – acest obiectiv). Cred că sunt termene care se bazează pe apariţia de noi vaccinuri sau pe doze suplimentare. Cel puţin trebuie să dublăm (n.r. – rata de vaccinare), pentru că este vorba şi de rapel, deci două doze, astfel încât cele trei luni (de care am avea nevoie să vaccinăm 2,5 milioane de oameni) vor deveni 5 sau 6 luni”.

Lista efectelor adverse ale vaccinului Pfizer/BioNTech

Comisia Europeană a publicat prospectul tradus în limba română la vaccinul anti-COVID produs de Pfizer/BioNTech. Reacţiile adverse observate în timpul studiilor clinice sunt prezentate mai jos în funcţie de următoarele categorii:

• Foarte frecvente (≤1/10): cefalee, mialgie, durere la locul de injectare.

• Frecvente (≤1/100 şi <1/10): greaţă, eritem la locul de injectare.

• Mai puţin frecvente (≤1/1.000 şi <1/100): limfadenopatie, insomnie.

• Rare (≤1/10.000): paralizie facială periferică acută

• Nu pot fi estimate (<1/10.000): anafilaxie, hipersensibilitate.

Ştiri false cu privire la vaccinarea din statele vest-europene, demontate de autorităţi

Autorităţile sanitare din România fac precizări după apariţia unor ştiri false cu privire la oprirea campaniilor de vaccinare împotriva COVID-19 în Germania, Belgia şi Franţa. Clarificările sunt prezentate pe platforma oficială Vaccinare-Covid.gov.ro.

„Debutul campaniilor de vaccinare în toate statele membre a fost marcat de intensificarea diseminării de informaţii false pe reţelele sociale, cu scopul de a eroda încrederea populaţiei în vaccin şi în vaccinare. Astfel, au circulat postări care au contestat siguranţa vaccinului, aducând drept argument informaţia că ţări precum Germania şi Belgia au întrerupt vaccinarea sau că poliţiştii din Franţa protestează faţă de vaccinare. Aceste informaţii sunt inexacte şi potenţial înşelătoare, amestecând jumătăţi de adevăr (lucruri care s-au întâmplat deja/fapte reale) cu jumătăţi de ne-adevăr”, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul oficial dedicat vaccinării anti-COVID.

Germania nu a suspendat campania de vaccinare la nivel naţional, ci a amânat imunizarea în câteva districte din nordul Bavariei. Motivul acestei amânări a fost reprezentat de dificultăţi întâmpinate în timpul transportului. Un număr de 1.000 de doze au fost transportate la temperatura de 15°C, în locul temperaturii recomandate de -80°C. Autorităţile germane au contactat producătorul pentru a se asigura că dozele pot fi utilizate şi au amânat administrarea dozelor pentru a se asigura că vaccinarea se realizează în condiţii optime.

Belgia nu a întrerupt sau amânat vaccinarea, ci analizează o potenţială schimbare a strategiei de vaccinare, afirmă autorităţile. Aceasta ar presupune vaccinarea unui număr mai mare de persoane cu prima doză de vaccin şi întârzierea/amânarea administrării celei de-a doua doze. Scopul este de a vaccina cât mai repede cât multe persoane pe fondul apariţiei noii tulpini mai contagioase a SARS-CoV-2, identificată în Marea Britanie, şi a numărului mic de doze de vaccin disponibile. În acest moment, există o dezbatere în cadrul comunităţii ştiinţifice belgiene.

În cazul Franţei, protestele nu au fost organizate de către poliţie şi nu au fost îndreptate împotriva vaccinului/vaccinării. Acestea sunt îndreptate împotriva unui nou proiect de lege introdus la finalul anului trecut, proiect ce îşi propune interzicerea fotografierii/filmării şi partajării materialelor foto-video cu intenţii răuvoitoare ce ar putea denigra imaginea forţelor de ordine. Organizatorii protestului sunt de părere că o astfel de lege împiedică documentarea şi relatarea potenţialelor acte de violenţă la care ar recurge forţele de ordine. Aceste noi mitinguri vin pe fondul unui an marcat de protestele „vestelor galbene”.

Bilanţ COVID-19: Creşte numărul noilor infectări

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 654.007 cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 5.719 noi îmbolnăviri din 34.343 de teste efectuate. În acelaşi timp, sunt înregistrate 16.299 de decese, din care 121 în ultimele 24 de ore. La Terapie intensivă sunt internaţi astăzi 1.070 de pacienţi.

În Bucureşti au fost înregistrate 944 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, în acest moment aici totalul persoanelor infectate fiind de 104.762. Astfel, capitala se menţine pe prima poziţie în topul noilor infectări.

Judeţul Timiş se află pe locul doi cu 385 de noi infectări în doar 24 de ore, numărul total de cazuri ajungând la 27.107. În judeţul Iaşi (28.168 de cazuri în total) au fost înregistrate de ieri până astăzi 358 de noi cazuri.

Agenţia Europeană a Medicamentului autorizează vaccinul Moderna

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a dat ieri undă verde utilizării vaccinului împotriva COVID-19 al companiei americane în domeniul biotehnologiei Moderna, relatează AFP. Vaccinul Moderna devine astfel al doilea vaccin împotriva COVID-19 autorizat de EMA în UE, după cel al alianţei americano-germane Pfizer-BioNTech.

„EMA a recomandat să se acorde o autorizaţie condiţionată de punere pe piaţă a vaccinului împotriva COVID-19 al Moderna, în vederea prevenirii bolii la persoanele în vârstă şi de peste 18 ani”, a anunţat într-un comunicat autoritatea europeană de reglementare a medicamentelor, cu sediul la Amsterdam.

Asemănări şi deosebiri

Cele două vaccinuri în care experţii îşi spun speranţele că vor duce la finalul pandemiei prezintă mai multe asemănări, însă şi o serie de diferenţe. Principala diferenţă între cele două vaccinuri este conservarea la rece. Vaccinul Pfizer are nevoie de temperaturi de între -60 şi -80 de grade Celsius, fapt ce a obligat statele la organizarea unui costisitor şi complex sistem de distribuire şi depozitare, în timp ce vaccinul dezvoltat de Moderna necesită o temperatură de -20 de grade Celsius şi depozitarea într-un congelator obişnuit.

În acelaşi timp, vaccinul de la Pfizer poate rezista 5 zile într-un frigider obişnuit, în timp ce cel de la Moderna rezistă până la 30 de zile.

Cele două vaccinuri se vor administra în câte două doze, cele de la Moderna la o distanţă de 28 de zile, iar cele de la Pfizer la o diferenţă de 21 de zile. Ambele vaccinuri au prezentat o eficacitate de aproape 95%, mult mai mare decât se aştepta, însă cel de la Moderna a demonstrat capacitatea de a preveni cazurile grave de COVID-19, potrivit datelor publicate de FDA.

Ambele vaccinuri folosesc ARN mesager sau ARNm, care se introduce în celulele umane pentru ca propriul organism să poate produce proteine virale care servesc la generarea de anticorpi necesari corpului pentru a se apăra.

FDA a autorizat vaccinul dezvoltat de Pfizer pentru cei cu vârste de peste 16 ani, în timp ce cel dezvoltat de Moderna este destinat celor cu vârste de peste 18 ani.

Statele Unite şi Canada au autorizat vaccinul Moderna încă din decembrie, iar autorităţile din Israel, ieri. La rândul ei, Uniunea Europeană a comandat 160 de milioane de doze de vaccin Moderna.

Moderna ar urma să-şi deschisă o fabrică în Elveţia, unde ar putea produce 800.000 de doze de vaccin zilnic.

Vaccinul Pfizer este autorizat de Agenţia Europeană a Medicamentului încă din decembrie, iar acum este folosit de cele 27 de state membre UE.