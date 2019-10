Sorina Pintea, pe picior de plecare după moţiunea de cenzură, oferă sfaturi următorului ministru al Sănătăţii

„Este rândul altor partide să formeze guvernul, să intre la guvernare, să continue programele pe care le-am început şi care sunt absolut benefice pacienţilor - vorbim cel puţin despre domeniul pe care l-am condus”, a declarat la Digi24 Sorina Pintea, ministru al Sănătăţii în Guvernul Dăncilă.

Potrivit Sorinei Pintea, viitorul ministru al Sănătăţii ar trebui să aibă în vedere proiectele începute în cadrul Ministerului.

„Sunt o mulţime de proiecte începute care nu mai pot fi oprite. Eu când am preluat portofoliul, am spus că imi doresc să schimb mentalităţi. Cred că asta ar trebui să-şi dorească viitorul ministru al Sănătăţii. Există legislaţie, avem proceduri, protocoale, important este să le respectăm. (...) Ce nu am făcut, ce nu am mai avut timp să fac, ce aş fi vrut să fac, aş fi vrut să văd mai multe spitale, să mă întâlnesc cu mai mulţi pacienţi”, a mai spus Pintea.

Ministrul demis al Sănătăţii a precizat, tot vineri, că se va întoarce în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, funcţie pe care a ocupat-o înainte de a deveni ministru în cabinetul Dăncilă.

Între timp, studenţii la medicină au demarat o grevă japoneză în protest faţă de problemele de organizare ale rezidenţiatului. Examenul a fost amânat pentru data de 8 decembrie, după ce Sorina Pintea a declarat că lipsa unui ministru al Educaţiti face imposibilă organizarea la timp.

Sorinta Pintea a deţinut funcţia de ministru al Sănătăţii timp de 1 an şi opt luni. Aceasta a fost demisă ca urmare a moţiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, cu 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate.