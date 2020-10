Ludovic Orban: Cu cât creşte numărul de persoane infectate zilnic, cu atât riscul de apariţie a unor noi restricţii creşte

GCS a anunţat vineri cel mai mare bilanţ zilnic de la declanşarea pandemiei şi anum 2.343 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2.

„Apelul meu este în continuare acelaşi - nu ignoraţi pericolul, cu cât numărul celor care nu respectă regulile este mai mare, cu atât riscul de transmitere a virusului este mai mare, cu cât creşte numărul de persoane infectate zilnic, cu atât riscul de apariţie a unor noi restricţii creşte. Noi nu ne dorim să impunem noi restricţii, obiectivul nostru a fost acela de a asigura funcţionarea în condiţii cât mai aproape de condiţiile normale în special activităţile economice, iar acest lucru se vede în modul în care evoluează economia. Pe de altă parte, menţinerea acestei normalităţi depinde în cel mai înalt grad de măsura în care oamenii se conformează măsurilor de protecţie sanitară”, a afirmat Ludovic Orban, după ce a participat vineri la o întâlnire la Ministerul Educaţiei.

Referitor la creşterea numărului de cazuri de infectare, prim-ministrul a spus că măsurile de relaxare au fost luate gradual de Guvern, în funcţie de evaluările epidemiologice, iar Executivul a făcut campanie de informare publică prin care a cerut românilor să respecte măsurile de protecţie sanitară.

„În ceea ce priveşte creşterea numărului de cazuri, noi am urmărit gradual luarea unor măsuri, pe baza unor evaluări epidemiologice, de reluare a activităţilor pentru că obiectivul nostru a fost ca economia să funcţioneze, ca toate activităţile să se desfăşoare în condiţii cât mai aproape de normalitate. În paralel cu aceste măsuri, am derulat o campanie de informare publică, prin care am cerut românilor să respecte măsurile de protecţie sanitară. Putem opri creşterea numărului de cazuri, prin creşterea numărului persoanelor care respectă regulile de protecţie sanitară. Evident că doar noi autorităţile guvernamentale nu putem să determinăm singuri acest lucru. Avem nevoie de colaborarea tuturor instituţiilor, tuturor partenerilor, agenţilor economici care au obligaţia prin reglementări să respecte regulile de protejare a sănătăţii, fie teatre, mall-uri, restaurante”, a completat Orban.

Chestionat dacă se menţine trendul ascendent şi vor fi în 10 zile 3.000 de cazuri de COVID, ce probleme vor fi pentru sistemul de sănătate şi educaţional, şeful Executivului a răspuns: „Ştiţi foarte bine că nu am luat decizii la nivel naţional”.

„În stabilirea modului în care funcţionează şcoală am ţinut cont de situaţia epidemiologică la nivel local. Cifrele de la nivel naţional nu se regăsesc neapărat în localităţi. În localităţi care nu sunt afectate sau sunt foarte puţin afectate şi acolo învăţământul se poate desfăşura exact cum am stabilit prin reglementare. Sigur că acolo unde nivelul de răspândire depăşeşte 3 cazuri la mie cumultate în ultimele 14 zile, acolo se va trece la învăţământul online”, a explicat Orban.

Un număr de 2.343 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare bilanţ zilnic de la declanşarea pandemiei, au fost anunţate vineri de Grupul de Comunicare Strategică, fiind a treia zi când numărul îmbolnăvirilor trece de 2.000. Cele mai multe cazuri noi sunt în Bucureşti - 517, urmat de Bacău - 168, Iaşi - 107 şi Ilfov - 102. Au fost înregistrate 53 de decese în ultimele 24 de ore. La ATI sunt internate 571 de persoane.