Doar 2 din 10 angajaţi români sunt loiali companiei pentru care lucrează. Motivele pentru care aceştia sunt dispuşi să plece atunci când apare o altă ofertă

Potrivit cercetării, principalul motiv care afectează loialitatea salariaţilor români faţă de angajator este nerecunoaşterea meritelor, susţin 44,8% dintre participanţii la studiul UP! Your Service.

Sursa citată arată că un rol important îl are şi salariul, împreună cu beneficiile extra-salariale acordate de companie (32,3% dintre respondenţi), precum şi volumul mare de muncă (28%), mediul de lucru stresant (24,8%) ori controlul exagerat al activităţii (24%). Loialitatea faţă de locul de muncă mai este influenţată negativ şi de lipsa oportunităţii de a avansa în carieră (20,6%), procesele de lucru greoaie (17,8%), relaţia cu şeful (16,8%), lipsa oportunităţii de dezvoltare pe plan profesional (16,5%), pedepsele sau penalizările (14,2%) sau relaţia cu colegii (12%).

„Deşi salariul este cel mai important factor în alegerea locului de muncă, acesta nu mai reprezintă principalul motiv pentru care un angajat părăseşte angajatorul actual. De fapt, lipsa aprecierii este astăzi cel mai important motiv pentru care angajaţii iau în calcul schimbarea locului de muncă. Aprecierea pe care o aşteaptă nu vine doar de la manager sau nu înseamnă doar beneficii şi compensaţii, ci trebuie să răspundă şi la întrebarea <Cât de valoros sunt eu aici?> pe care şi-o poate pune un angajat. Dacă nu se simte valorizat, acesta va fi tentat să caute un nou loc de muncă, iar factorii decisivi în alegerea sa vor fi salariul oferit şi reputaţia brand-ului”, spune Elena Călin, CEO UP! Your Service România.

Principalii factori de loializare a angajaţilor

Totodată, patru din 10 salariaţi din privat consideră că managerii nu le încurajează şi sprijină dezvoltarea, iar mai bine de jumătate spun că nu primesc feedback valoros de la manager care să îi ajute să se dezvolte sau consideră că organizaţia nu investeşte în ei, oferindu-le posibilitatea de a învăţa lucruri noi şi de a-şi extinde aria de cunoştinţe şi abilităţi. În plus, aproape 60% consideră că organizaţia pentru care lucrează nu le dă şansa să îşi construiască un plan de carieră sau să promoveze şi nici nu oferă cursuri de formare care să îi ajute să îşi construiască abilităţi de care au nevoie pentru a-şi dezvolta activitatea, mai arată studiul UP! Your Service.

Când vine vorba despre ce face angajatorul actual pentru a-şi loializa angajaţii, o treime dintre respondenţi nu consideră că organizaţia în care lucrează desfăşoară iniţiative de loializare.

Ceilalţi spun că printre metodele de loializare întâlnite în compania lor se numără încurajarea lucrului în echipă (33,1%), mediul de lucru plăcut şi relaxat (24,5%), exprimarea liberă a ideilor şi feedback-ul constant (23,9%), pachetul complex de beneficii extra salariale (16,5%), echilibrul între viaţa profesională şi cea personală (16,5%).

Mai puţini sunt cei care se bucură de faptul că organizaţia oferă şanse egale de dezvoltare şi avansare în carieră pentru toţi angajaţii săi (14%), organizează evenimente dedicate familiilor angajaţilor săi (9,2%), le arată constant angajaţilor cât de importanţi sunt pentru companie (8,5%).