Capitala are cele mai multe cazuri noi de Covid-19, deşi rata de infectare a scăzut sub 4. Situaţia pe judeţe

Cele mai multe cazuri noi sunt în Bucureşti - 435, urmat de Iaşi - 238, Ilfov - 206 în celelalte judeţe, numărul cazurilor noi situându-se sub 200.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori are cea mai mare valoare în Ilfov, unde a scăzut de la 4,68 la 4,65, urmat de Bucureşti - 3,85, faţă de 4,1 cu o zi în urmă, celelalte judeţe având valori sub 4 sau chiar sub 3 ale acestui indicator.