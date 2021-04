Arafat: „Am avut tragedii, dar în acelaşi timp nu putem să negăm că sistemul a salvat foarte multe vieţi”

„La numărul pacienţilor care au fost trataţi eu nu ştiu de incidente care să fie atât de repetitive. Într-adevăr, am avut tragedii, am avut Piatra Neamţ, am avut Balş, am avut situaţii cu care ne-am confruntat, dar în acelaşi timp nu putem să negăm că sistemul a salvat foarte multe vieţi. Şi la mortalitate, totuşi, cred că sistemul a făcut faţă foarte bine. La sistemul pe care îl avem şi aveam, modul în care România a făcut faţă la limită este un mod care este foarte hai să zicem acceptabil pentru nivelul sistemului, pentru infrastructura care este în sistemul, pentru condiţiile în care este sistemul. Totuşi, România a făcut toate eforturile posibile ca să poată să treacă cât mai corect din păcate decese de covid au avut loc şi în alte ţări”, a declarat, luni seară, Raed Arafat.





Potrivit acestuia, „incidente au avut loc pentru că, în momentul în care ai sistemul sub presiune, pragul în care apar incidente scade pentru că sistemul este sub presiune, pentru că este întins la maximum sistemul şi asta nu este numai la noi, este peste tot”.





„Sistemul este întins la maxim, încercăm să ajutăm pe toţi, însă greşeala cea mai mare este să stai acasă, să ai boala asta şi să aştepţi până nu mai poţi respira să vii la spital că atunci într-adevăr singurul lor de care ai nevoie este terapia intensivă. Dacă ai veni la spital mai devreme, ai primi medicamentele mai devreme, ai fi îngrijit mai devreme şi poate ai evita să ajungi la terapie intensivă. Aşa că sfatul meu este ca în continuare, dacă sunt pozitivi şi au orice simptom că nu respiră bine, că ceva nu merge bine, trebuie să consulte medicul şi dacă e nevoie, internaţi”, a mai declarat Raed Arafat.