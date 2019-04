Partidul lui Dan Voiculescu a intrat prin efracţie în Biroul Electoral Central. Ce partide au copiat modelul Maria Grapini

Dan Voiculescu, patronul Antenei 3, a reuşit să-şi impună un reprezenant în BEC, deşi partidul său, PPU, nu va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai. În primă fază, Dan Voiculescu a profitat de prezenţa în Parlamentul European a Mariei Grapini. În 2014, Grapini a candidat pe lista PSD, însă a rămas în partidul lui Voiculescu, protectorul său politic.

În urmă cu o lună, când s-a format BEC, PPU a primit dreptul de a avea un reprezentant, pe motiv că partidul lui Dan Voiculescu numără cel puţin un eurodeputat - Maria Grapini. Astfel, PPU a ajuns să fie reprezentat în BEC de Mihai Traian Mustăciosu. Însă, în urma unor negocieri între Dan Voiculescu şi Liviu Dragnea, Maria Grapini a primit un loc eligibil pe lista PSD, devenind, peste noapte, membru social-democrat. După ce i-a asigurat un nou mandat de eurodeputat Mariei Grapini, Dan Voiculescu nu a mai depus liste de candidaţi pentru PPU, în consecinţă partidul său nu va participa la scrutinul din 26 mai. În mod ciudat, PPU va avea în continuare reprezentant în BEC, deşi nu ia parte la întrecerea electorală. „Săptămâna trecută am primit o solicitare din partea presei în care am fost întrebaţi dacă PPU va mai avea om în BEC, după ce Maria Grapini a trecut la PSD. Am supus la vot, iar rezultatul a fost că BEC nu-şi schimbă componenţa“, a explicat, pentru „Adevărul“, Marian Muhuleţ, purtătorul de cuvânt al BEC. Potrivit unor surse politice, rezultatul a fost luat cu majoritate de voturi, nu cu unanimitate.

Perioada în care componenţa BEC putea fi contestată a expirat, astfel încât Dan Voculescu îşi păstrează reprezentantul. „Parteneriatul PSD-Antena 3 e vizibil şi în BEC“, susţine, pentru „Adevărul“, unul dintre reprezentanţii partidelor de Opoziţie. Pe lângă Maria Grapini, Dan Voiculescu a reuşit să o impună pe lista PSD şi pe jurnalista Carmen Avram, soţia lui Adrian Ursu, unul dintre şefii Antenei 3.

Modelul Grapini, multiplicat

În timp ce partidul fantomă (PPU) nu candidează la alegeri, dar e reprezentat în BEC, alte partide parlamentare au rămas pe dinafară. Spre exemplu, PMP, partidul lui Traian Băsescu, a obţinut două mandate de europarlamentar în urmă cu cinci ani, însă în prezent nu mai e reprezentat la Bruxelles. Cristian Preda a fost exclus din PMP, iar Siegfried Mureşan a trecut la PNL. Liderul PMP Eugen Tomac a contestat în instanţă componenţa BEC, dar acţiunea sa a fost respinsă. PMP mai poate obţine un loc în BEC doar prin noroc. „Mai sunt două locuri libere în BEC care vor fi completate prin tragere la sorţi după validarea listelor de candidaţi“, susţine Marian Muhuleţ. La tragerea la sorţi, PMP va concura cu alte 15 partide care s-au înscris în cursa pentru Bruxelles.

USR, al treilea partid parlamentar, e un alt partid care nu a avut reprezentant direct în BEC, ci a obţinut un loc ca urmare a alianţei cu PLUS. La rândul său, PLUS a primit acest drept după ce l-a înregimentat pe europarlamentarul Cristian Preda. În schimb, tot pe modelul Maria Grapini, în BEC şi-a trimis reprezentant şi partidul obscur PRODEMO, care l-a transferat pe eurodeputatul Cătălin Ivan, plecat anul trecut din PSD după un conflict cu Liviu Dragnea. Victor Ponta a profitat de prezenţa soţiei sale la Bruxelles, iar ProRomnia a obţinut, la rândul său, un loc în BEC. Aşadar, trei europarlamentari aleşi în 2014 pe listele PSD – Maria Grapini, Cătălin Ivan şi Daciana Sârbu - au facilitat reprezentarea în BEC pentru trei noi partide care nu au particpat până acum la niciun test electoral, fie el naţional sau european.



Componenţa BEC

Din BEC fac parte cinci judecători aleşi prin tragere la sorţi, trei reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente (AEP) şi 10 reprezentanţi ai partidelor politice. Formaţiunile reprezentante în acest moemnt sunt: PSD, PNL, ALDE, Alinaţa 2020 (USR- PLUS), UDMR, Pro Romnia, ProDEMO şi PPU. Încă două partide vor obţine locuri prin tragere la soţi.





