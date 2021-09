Miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile din Guvernul Cîţu. Barna: „Am făcut ceea ce am anunţat”

„În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, pe Facebook.

Premierul Florin Cîţu a reacţionat luni seara, după ce miniştrii USR PLUS şi-au anunţat demisia din Guvern, şi a transmis că „s-au comportat ca nişte copii răsfăţaţi”.