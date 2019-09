„Lordul“ Tăriceanu l-a ridicat din lojă pe fostul director al Festivalului Enescu: „Nu-mi faceţi nicio favoare, e o normalitate să vă ridicaţi!“

„Scenă suprarealistă în această seară, în loja centrală a Ateneului Român, la concertul extraordinar susţinut de Radu Lupu şi dedicat memoriei regretatei pianiste Mihaela Ursuleasa. Ajuns chiar în momentul începerii concertului, fostul prim-ministru Tăriceanu refuză să ocupe cele două locuri rămase libere în lojă şi aproape că îl ridică de pe scaun pe Ioan Holender, Directorul Festivalului: «Nu-mi faceţi nicio favoare, e o normalitate să vă ridicaţi! Aţi procedat foarte urât să vă aşezaţi pe nişte locuri care nu sunt ale dumneavoastră!». Cel mai longeviv director din istoria Operei din Viena, directorul Festivalului George Enescu, omul de care se leagă succesele ultimelor ediţii ale Festivalului, s-a ridicat şi i-a lăsat locul domnului Călin Anton Popescu Tăriceanu. A reapărut la final, pe scenă, pentru a-şi îmbrăţişa prietenul, Radu Lupu, artistul pe care l-a adus la Bucureşti pentru a-i oferi domnului Tăriceanu ocazia să aplaude cele patru bisuri care au urmat ultimelor două sonate pentru pian ale lui Franz Schubert. A plecat însă după primul. Festivalul continuă“, scris Ionuţ Vulpescu pe Facebook.

De la ora 22.30, în cadrul seriei Concertele de la miezul nopţii, de la Ateneul Român, Orchestra of the Age of Enlightenment, dirijată de Laurece Cummings, va interpreta „Ifigenia în Taurida” de Cristoph Willibald Gluck. Adevarul.ro va transmite acest concert.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: