Liviu Iolu, candidat al PLUS pentru Primăria Iaşiului: Cer mutarea conducerii Ministerului Transporturilor la Iaşi

„Iaşul suferă de zeci de ani şi din cauza slabei reprezentări la nivel central a politicienilor locali şi a puterii lor de negociere în numele oraşului şi a regiunii de Nord-Est. Da, au fost miniştri ieşeni în Guvern şi am avut şi foarte mulţi parlamentari dar, să o recunoaştem, nu au reuşit niciodată să impună agenda reală a Iaşului nici în Guvern şi nici în Parlament pentru a nu-şi supăra şefii sau aliaţii. Cel mai grav este să ne resemnăm spunând că mai mult nu putem cere, mai mult nu se poate. Primarul Iaşului trebuie să devină un actor naţional, o voce fermă a regiunii, un lider politic şi administrativ cu anvergura necesară pentru a reuşi cu succes să reprezinte oraşul”, susţine Liviu Iolu, candiatul PLUS la Primăria Municipiului Iaşi, potrivit unui comunicat de presă.

Liviu Iolu subliniază că va încerca să aducă la Iaşi conducerea Ministerului Transporturilor. „Dacă voi fi ales Primarul Iaşului voi cere – cu toată forţa politică şi reprezentativă pe care o oferă această funcţie – mutarea conducerii Ministerului Transporturilor, cu tot cu ministru şi secretari de stat, pentru o perioadă de 5 ani, la Iaşi, şi interzicerea decontării din bani publici a zborurilor cu avionul pentru aceşti demnitari pe distanţe mai mici de 500 de kilometri – în oglindă cu decizia similară luată de Guvernul Franţei pentru miniştrii săi. Garantez că doar o asemenea măsură mai poate mişca marile proiecte de infrastructură ale regiunii, linii de tren rapide, autostrada A8 şi drumul expres Bucureşti-Siret”, a precizat candidatul PLUS.

Iolus suţine că a discutat acest lucru deja cu colegii din PLUS. „Am discutat foarte serios împreună cu conducerea PLUS şi vom gândi modificările legale corespunzătoare care să susţină această măsură şi altele asemănătoare. Ele vor face parte din programul de Guvernare al Alianţei USR PLUS cu care ne vom prezenta în alegerile Parlamentare. Credem că e de ajuns şi altfel nu se poate demara nici un mare proiect de infrastructură pentru Iaşi şi Moldova! Nu mai credem în impunerea unor persoane în Guvern, care chiar dacă provin din Iaşi sau din regiune odată ajunse pe funcţii uită de ce sunt acolo şi care sunt priorităţile Iaşului şi Moldovei. Oricine e ministru al Transporturilor să îşi exercite demnitatea publică din Iaşi pentru o perioadă, cu conştientizarea exactă de la faţa locului a restricţiilor de mobilitate şi de dezvoltare pe care le generează lipsa infrastructurii”, a completat candidatul PLUS.