Ionuţ Moşteanu: USR-PLUS vrea să dea premierul. Dacian Cioloş, omul mai mult decât potrivit pentru a fi prim-ministru

„USR va intra la guvernare şi va intra la guvernare cu mandat de reformă. Vrem un premier cu mandat de reformă. Nimeni nu are un cec în alb din partea noastră, în primul rând ca partid care intrăm acum în nişte alegeri, USR-PLUS vrea să dea premierul. Asta să fie foarte clar, noi cu gândul acesta intrăm în alegeri şi facem tot ce ţine de noi să ne convingem electoratul că noi suntem singura variantă, singurul partid care vrea într-adevăr o reformă, o reformă de care statul într-adevăr are atât de mare nevoie. Dincolo de asta, aşa cum spuneam, e prea devreme acum să căutăm funcţii şi să împărţim guvernarea. Vrem un parteneriat corect, onest”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, întrebat vineri la Digi 24, dacă USR va intra la guvernare, va condiţiona schimbarea lui Orban din fruntea Guvernului.





Chestionat dacă îşi menţine declaraţia potrivit căreia Ludovic Orban este un mincinos, Moşteanu a răspuns: „Eu vreau un parteneriat şi noi vrem un parteneriat onest, loial, deschis de guvernare. Domnul Orban, din punctul meu de vedere, pe mine m-a dezamăgit pentru că a minţit miercuri dimineaţă când a spus nişte lucruri total neadevărate, ştia că sunt total neadevărate”.





„Înţeleg bătălia politică, înţeleg meciul de campanie, înţeleg de ce toată lumea de atacă, pentru că suntem singurii care spunem lucrurilor pe nume şi singurii care spunem – nu mai merge aşa cum a fost condus statul 31 de ani şi vrem altfel, vrem transparenţă, meritocraţie, vrem concursuri peste tot pe funcţii. Ori toţi ne bombardează din toate direcţiile şi domnul Orban, din punctul meu de vedere, pe mine m-a dezamăgit prin acea declaraţie de miercuri dimineaţă. Vreau să stăm la masă, după alegeri, discutăm cu toţii, nu decid eu singur. Noi avem un proces decizional şi de dezbatere foarte bun în USR-PLUS. Vrem să dăm premierul şi, cum spuneam, nimeni nu are un cec în alb”, a mai explicat deputatul USR.





Întrebat cine ar putea fi premierul USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu a replicat: „În momentul acesta, Dacian Cioloş este, prin protocolul nostru vechi de alianţă între USR şi PLUS, este persoana desemnată pentru a prelua acest portofoliu”.





„Bineînţeles (a spus Moşteanu întrebat dacă e mai potrivit Cioloş decât Orban pentru funcţia de premier - n.r.). Am lucrat cu Dacian Cioloş în 2016. Am văzut cât de bine a condus acel Guvern, în condiţiile în care nu avea un suport politic. A fost sub tirurile PSD şi ALDE un an de zile, după ce l-a învestit, apoi a trebuit să lucreze cu secretarii de stat ai ALDE şi PSD. Este un om foarte abil, un om foarte diplomat. A fost comisar european. Are cea mai mare funcţie a unui politician român în Parlamentul European este lider de grup Renew Europe. Am fi mai mult decât mândrii şi ar fi omul mai mult decât potrivit pentru a fi premierul României”, a conchis Moşteanu.





Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, referindu-se la desemnarea lui Florin Iordache la şefia Consilului Legislativ, că aceasta arată o dată în plus că majoritatea PSD din acest parlament trebuie să plece acasă. El a susţinut că singurii parlamentari care au votat cu candidatul susţinut de PNL Augustin Zegrean au fost cei de la PNL.





Şeful Executivului a lăsat să înţeleagă că Florin Iordache ar fi fost sprijinit pentru a ajunge în fruntea Consiliului Legislativ şi de către parlamentarii USR.

„PNL a avut candidat pe domnul Zegrean şi toate voturile pe care le-a obţinut domnul Zegrean sunt voturilor PNL. (…) După cum arată rezultatele, nu există altă posibilitate. Dacă ne uităm la voturile obţinute de Iordache şi la voturile candidatului USR la vicepreşedintele Consiliului Legislativ, asta e concluzia care se poate trage”, a explicat Orban, întrebat dacă Iordache a fost desemnat şi cu voturile USR.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, răspunzând unei întrebări referitoare la faptul că USR condiţionează o colaborare cu PNL de numirea altui premier decât Ludovic Orban, că acesta rămâne prima variantă de premier, calificând drept „poveşti de campanie” relaţia tensionată dintre cele două partide în contextul votului pentru numirea lui Florin Iordache la şefia Consiliului Legislativ.