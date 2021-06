Iohannis, la Summitul NATO: Situaţia de securitate în zona Mării Negre rămâne preocupantă

„Am stabilit astăzi direcţiile majore de acţiune pentru următorul deceniu, inclusiv prin elaborarea unui nou concept strategic, decizie pe care am susţinut-o ferm. Deciziile de continuare a consolidării posturii sale de descurajare şi apărare, întărirea profilului politic, sporirea angajamentului ăn raport cu partenerii, creşterea rezilienţei, menţinerea avansului tehnologic au reconfirmat sprijinul pentru o alianţă mai puternică, adaptată, activă şi relevantă la nivel global, pregătită să-şi apere cetăţenii şi teritoriul”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Preşedintele a mai subliniat că „deciziile de astăzi răspund intereselor de securitate ale României, iar prin rezultatele obţinute ne-am atins obiectivele majore fixate pentru acest Summit. Atingerea acestor obiective este datorată şi interacţiunilor şi coordonării României cu ceilalţi aliaţi, precum şi valorificării formatelor regionale de dialog şi cooperare”, a mai declarat preşedintele.

„Alianţa trebuie să dispună de forţele, structurile şi capabilităţiile necesare pentru a răspunde eficient ameninţărilor cu care ne confruntăm în regiune”, a mai delarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a adus aminte de situaţia de securitate din zona Mării Negre, spunând că „ rămâne preocupantă, iar masarea recentă a trupelor şi a tehnicii militare Ruseşti la graniţa cu Ucraina şi în Crimeea ocupate ilegal reprezintă încă o dovadă clară în acest sens”.

„Am evidenţiat şi este menţionat în documentele Summitului comportamentul agresiv şi destabilizator al Rusiei faţă de aliaţii noştrii şi partenerii noştri din vecinătate. Situaţia de securitate în zona Mării Negre rămâne preocupantă, iar masarea recentă a trupelor şi a tehnicii militare Ruseşti la graniţa cu Ucraina şi în Crimeea ocupate ilegal reprezintă încă o dovadă clară în acest sens. Regiunea Mării Negre are importanţă strategică pentru securitatea Euro Atlantică şi acest lucru a fost clar reconfirmat inclusiv prin multiple referiri la Marea Neagră în documentele Summitului. În al doilea rând am convenit astăzi importanţa avansării şi aprofundării relaţiei NATO cu UE, dar şi cu partenerii noştri şi cu statele care împărtăşesc aceleaşi valori. Parteneriatul ccu UE este foarte important, trebuie să fie tot mai solid şi am subliniat necesitatea continuării dialogului şi a cooperării susţinute între cele două organizaţii în deplină complementaritate, am subliniat şi imperativul de acreşte sprijinul pentru partenerii noştri din vecinătatea estică”, a mai declarat Preşedintele.

„Cred că este binevenită această discuţie pentru a reitera că acest scut este pur defensiv, a declarat preşedintele Iohannis”, fiind întrebat de întâlnire dintre Joe Biden şi preşedintele rus, Vladimir Putin.