Când am fost numit purtător de cuvânt al Guvernului Cioloş, acum doi ani, teama cea mare era că nu sunt de ajuns de „echipat“ pentru rolul care mi se dă în grijă. Că va fi greu să mă ridic la înălţimea aşteptărilor. Nu ştiu nici acum ce moment de inconştienţă a fost acela în care am zis că voi putea să fac asta într-un executiv aflat sub asediu politic şi mediatic.

De fapt, privind retrospectiv, teama cea mare după numirea într-o poziţie cu expunere zilnică era că, din cauza presiunii uriaşe, voi ajunge să fac gafe. Mi-am zis de la bun început că îmi voi îngădui eventual câteva bâlbe, dar dacă ajung la gafe voi pleca imediat.



Când ai ajuns de râsul lumii nu mai e nimic de făcut. Credibilitatea e zob, orice lucru serios mai spui este ignorat, lumea te priveşte în cel mai bun caz cu condescendenţă. De altfel, cam cine a ajuns la gafe în Guvernul Cioloş a şi plecat din funcţie, fie că era sau nu un bun specialist în domeniul lui. Era clar că momentul gafei va reveni obsesiv şi că mandatul acelui ministru şi activitatea sa vor fi compromise de momentul în care i-a lipsit luciditatea.

În Guvernul Dăncilă, gafa este regula, nu excepţia. I-am putea spune fără frică de greşeală „Guvernul Găfilă“. Premierul Viorica Dăncilă şi-a luat în serios rolul de regină a stângăciilor şi, prin frecvenţa absolut remarcabilă, acoperă mediatic absolut toate gafele miniştrilor săi care - în alt context şi cu alt premier - s-ar fi remarcat la acest capitol. Domnii Andruşcă, Şova, doamnele Bran, Vasilescu şi Dan sunt doar câţiva miniştri pe nedrept eclipsaţi de gafele fără pereche şi fără precedent ale doamnei Dăncilă. Aveau, individual, toate datele pentru a se face de râs semnificativ, însă au fost aleşi să facă parte dintr-un guvern condus de şefa gafelor naţionale şi internaţionale.

Actualul premier are un apetit remarcabil de a se face de râs pe orice scenă şi la orice pupitru apare. Din păcate pentru ţară, credibilitatea ei s-a făcut praf şi, de ceva vreme, orice lucru serios mai spune este dus în derizoriu de gafa zilei. Un asemenea guvern nu mai poate funcţiona, el este doar decorul unei emisiuni de divertisment şi nimic mai mult. Doamna premier a ajuns o comedie pe tocuri, un circ ambulant, o carte de umor, o colecţie de bancuri.



Din păcate, gafele doamnei Dăncilă nu sunt doar ale domniei sale. Gafele astea poartă cu ele şi o deficienţă majoră a aparatului de lucru al premierului României. Pentru că şi-a dorit să aibă controlul total asupra prim-ministrului, Liviu Dragnea a lăsat-o pe doamna Dăncilă fără posibilitatea de a-şi alege un aparat de lucru format din profesionişti pe fiecare domeniu major de care se loveşte zilnic un şef de guvern. Până la „Guvernele Dragnea“, premierii aveau o „Cancelarie“ formată, de obicei, din astfel de oameni pregătiţi cu răspunsuri şi punctaje pe marile teme şi micile ieşiri publice. Consilierii nu sunt vizibili până când se vede lipsa lor. Sigur, nu orice face bine un prim-ministru sau ce face rău li se datorează acestora, însă de cele mai multe ori coerenţa publică a şefului guvernului are la bază expertiza acestui aparat de lucru.

Lăsată singură, flancată doar de câţiva „paznici“ loiali domnului Dragnea, gafele premierului Dăncilă erau inevitabile. Şi se vor opri doar odată cu demisia domniei sale. Să-i spună un consilier asta cât mai repede.