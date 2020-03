Gheorghe Flutur se victimizează după ce presa a scris că e tratat preferenţial: Fac greva foamei dacă e nevoie

Totodată, acesta a fost acuzat că a fost testat de COVID-19 cu prioritate faţă de restul oamenilor.

„Eu nu vreau să mănânc altceva decât alţii. Fac greva foamei dacă e nevoie. Ne-au trimis o bucăţică de caşcaval şi o cană de lapte, am trimis o poza presei. Am stat de vorbă zi de zi cu domnul Tătaru şi i-am cerut să ne ajute. Era ceva firesc să mă testeze, pentru că eu am avut multe întâlniri în medii cu multă lume. Eu am cerut teste de patru săptămâni la Suceava. Abia azi-noapte ne-au venit testele şi tot nu ajung”, a declarat Gheorghe Flutur.