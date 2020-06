Dezbaterea EFOR privind organizarea alegerilor pe timp de pandemie. Barna: De la primari aleşi cu 15% vom ajunge la primari aleşi cu 8% LIVE VIDEO

Cristina Trăilă, deputat PNL: Cred că e nevoie de acest vor prin corespondenţă mai ales în condiţiile date. Anul trecut Parlamentul a adoptat acea lege şi practic Diaspora a avut posibilitatea de a vota prin corespondenţă ceea ce a facilitat votul din diaspora. Ar trebui extins votul pe mai multe zile. Cred că şi votul electronic ar fi destul de util. Rămâne ca dpdvd tehnic să găsim soluţiile necesare pentru a implementa votul electronic. Au fost discuţii, anul trecut a existat şi o comisie de anchetă în ce priveşte alegerile europarlamentare care în final au rămas şi fără un raport pentru că atât instituţiile cât şi partidele au ajuns la concluzia că totul s-a desfăşurat legal, chiar dacă unii încercau să găsească vinovaţi fie la STS fie la AEP. Dragoş Tudorache, europarlamentar PLUS: E clar că orice risc pentru cetăţeni e prima priritate la care trebuie să ne gândim. Imediat după e legitimitatea reprezentanţilor la nivel central şi local. Nu putem să acceptăm o prelungire, folosind pretextul pandemiei, o prelungire mult prea lungă a mandatelor existente. Eu dacă aş fi în locul autorităţilor m-aş gândi cum să ofer un acces cât mai larg cetăţenilor la vot. În precampanie mie mi-e clar că trebuie să gândim o soluţie care merge fie în reducerea numărului de semnături, fie să găsim formule electronice online. Sigur, juriştii vor spune că în România semnătură previne doar cea electronică. Dar cred că ar putea fi introduse modificări legislative care să flexibilizeze procesul. Eu cred că trebuie să se meargă în această direcţie pentru că simpla reducere a numărului de semnături nu cred că va fi suficient. În ce priveşte modul de prezentare al candidaţilor, cred că e reprezentatea AEP-ului de a veni cu o platformă online care să dea şanse egale fiecărui candidat. Votul prin corespondenţă sună foarte bine însă din păcate cultura el nu s-a aşezat bine în mentalul colectiv. Cred că soluţiile trebuie să stea în mărirea numărului de zile în care să votăm. Putem face asta. Putem mări numărul secţiilor de vot, putem programa calupuri de alegători în zile diferite, locaţii diferite. Am susţinut întotdeauna două tururi la locale şi vom susţine în continuare. Votul electronic încă nu cred că putem asigura siguranţa. E încă un vis frumos. Eugen Tomac preşedinte PMP: Pentru noi alegerea în două tururi reprezintă un obiectiv important. Să nu uităm că în urmă cu câteva luni Guvernul Orban a picat cu efortul acestuia după ce Guvernul Orban şi-a asumat alegerea primarilor în două tururi. Pentru administraţia românească e absolut important să revenim la alegerea în două tururi. Sunt convins că vom avea alegeri pe 27 septembrie. E o dată potrivită pentru că ne încadrăm după ieşirea stării de alerge într-un calendar rezonabil. Alegerile nu se pot face în grabă cum spune domnul Ponta. Pentru noi alegerea în două tururi reprezintă un obiectiv important. Să nu uităm că în urmă cu câteva luni Guvernul Orban a picat cu efortul acestuia după ce Guvernul Orban şi-a asumat alegerea primarilor în două tururi. Pentru administraţia românească e absolut important să revenim la alegerea în două tururi. Sunt convins că vom avea alegeri pe 27 septembrie. E o dată potrivită pentru că ne încadrăm după ieşirea stării de alerge într-un calendar rezonabil. Alegerile nu se pot face în grabă cum spune domnul Ponta.

Cred că e important să le oferim candidaţilor alternativa de a-şi depune dosarele online. Sunt multe chestiuni care trebuiesc gândite bine, calculate şi rămâne acest semn de întrebare. În unele state am văzut că se vor organiza alegeri în iunie, dar riscul de pademie nu a dispărut. Va fi o campanie dificilă, nu vom mai avea reuniuni cu mulţi alegători, mitinguri şamd. E nevoie de o reglementare dpdvd al procedurilor destul de precisă.



Victor Ponta, preşedinte Pro România: Depindem de situaţia sanitară. Dacă apare un nou val de epidemie trebuie să luăm decizia de a amâna alegerile. Nu vrem să mai trăim ca în martie când vorbeam despre anticipate dar era clar pandemie.

Dacă facem alegeri locale şi parlamentare, cel mai logic e să le facem cât mai apropiat. Două săptămâni. O campanie prelungită, de 6 luni, pentru o ţară în criză economică, e o catastrofă. E cea mai proastă alegere. Din punctul nostru de vedere dacă le faci la una-două sătămâni, e cel mai logic. Acesta e punctul nostru de vedere. Alegeri în două tururi şi pentru consilierii judeţeni. Susţinem orice fel de măsură modernă pentru vot, cu măsurile de siguranţă. De când e PNL avem nevoie de nişte garanţii suplimentar să nu se fraudeze votul.

Csoma Botond, deputat UDMR: Noi susţinem organizarea alegerilor locale în septembrie iar alegerile parlamentare la termen în decembrie dacă situaţia sanitară ne permite acest lucru. Nu ar fi un mesaj corect pentru societate dacă am amâna alegerile. Înainte cu trei luni de alegeri cred că nu putem să avem o reformă structurală a sistemului electoral. Dacă vrem să avem o reformă, aceasta ar trebui făcută la începutul mandatului.



Considerăm că principalul mijloc de vot atât la locale cât şi parlamentare ar trebui să rămână votul în secţiile de votare. Am văzut, sigur şi opţiunea votului prin corespondenţă. Nu cred că ar eficientiza foarte mult participarea la vot. Ar trebui să renunţăm cred eu, la ştampile. Am văzut mulţi prieteni de-ai mei care locuiesc în alte state care se uitau uimiţi la mine când le spuneam că se votează cu ştampile. În România e un fetiş pentru ştampile. Am putea vota şi cu alte ustensile. Am mai avut probleme la alegerile trecute că ba a dispărut ştampila, ba nu sunt îndeajuns. Nu cred că suntem pregătiţi pentru votul prin internet. Nu îl susţinem în acest moment.