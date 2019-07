Cum explică fostul eurodeputat Cristian Preda acordul încheiat între USR şi PLUS. „Deciziile pentru locale vor fi luate în primele luni din 2020“

„Am fost asociat în echipa PLUS care a negociat acordul cu USR. Am avut 11 runde de negocieri, între 10 iunie şi 19 iulie. Cele două echipe au discutat diverse soluţii pentru a răspunde unei aşteptări a cetăţenilor exprimată pe 26 mai într-un mod foarte clar. La alegerile europene, prin votul alegătorilor, s-a constituit o a treia forţă politică, situată la centru, între PNL şi PSD. Ea este alcătuită din PLUS şi USR. Cetăţenii ne-au spus că vor să mergem împreună pentru a construi o alternativă. Am hotărât să transformăm alianţa electorală încheiată în primăvară într-o alianţă politică. Am stabilit patru lucruri importante“, a scris Cristian Preda pe pagina sa de Facebook.

Primul decizie e că PLUS şi USR vor coopera în cadrul Alianţei la toate alegerile din 2019 şi 2020, „cu obiectivele următoare:

- Să câştigăm preşedinţia României

- Să câştigăm cele mai multe mandate de primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali şi judeţeni

- Să câştigăm cele mai multe mandate de deputaţi şi senatori în alegerile generale din 2020“

Al doilea punct al înţelegerii noastre vizează alegerile, adică faptul că Dan Barna va fi prezidenţiabilul alianţei, iar Cioloş propunerea de premier.

„Al treilea aspect: candidaturile. În ceea ce priveşte candidaturile pentru Palatul Cotroceni şi pentru conducerea guvernului, am stabilit tandemul menţionat. Pentru candidaţii la celelalte poziţii, vom folosi diverse metode: înţelegeri ale organizaţiilor PLUS şi USR în plan local, competiţii interne – alegeri primare – în sânul Alianţei mai ales în oraşele mari, sondaje de opinie. Deciziile vor fi luate în primele luni din 2020 pentru locale şi imediat după locale, pentru scrutinul legislativ.Obiectivul nostru e să susţinem cei mai buni candidaţi, care pot să asume o administrare la nivel local şi judeţean, ca şi o guvernare la nivel naţional în interesul cetăţenilor“, mai explică Preda.

De asemenea, fostul eurodeputat a dat detalii şi despre cooperarea dintre cele două partide. „Al patrulea aspect vizează structurile de cooperare şi de conducere în cadrul Alianţei. Alianţa va avea doi co-preşedinţi, liderii celor două partide. Forul de deliberare şi de validare a deciziilor politice va fi alcătuit din Birourile naţionale reunite ale celor două partide, care vor lua hotărâri pe o bază paritară. Alianţa va avea un mic secretariat tehnic, alcătuit din membri ai ambelor formaţiuni. Alianţa va avea, de asemenea, o comisie comună care va elabora politicile publice pe care le propunem cetăţenilor. Avem experţi şi unii, şi ceilalţi. La noi, la PLUS, circa 300 de colegi, specialişti în diverse domenii, şi-au exprimat dorinţa de a lucra la propunerile noastre de politici pentru fiecare domeniu în parte: transport, energie, digital, externe, educaţie, mediu, finanţe, sănătate, politici sociale, cultură ş.a.m.d. În fine, Alianţa va avea o comisie de integritate: ea va fi alcătuită dintr-un număr egal de membri PLUS şi USR, incluzând de asemenea un membru independent, o personalitate a societăţii civile. Comisia va analiza candidaturile la alegeri, pornind de la exigenţele incluse în statutele PLUS şi USR“, a conchis Preda.

