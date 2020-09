Cosette Chichirău, despre lipsa unei autostrăzi care să lege Iaşi de restul ţării: Nu ne încurcă cu nimic

Întrebată într-o conferinţă de presă desre cum ar putea fi transportate produse industriale din Iaşi către vestul Europei fără o autostradă care să faciliteze acest lucru, Chichirău a afirmat că în contextul în care o comandă precum un tramvai sau autobuz ajunge oricum peste un an, „mai contează încă 8 ore până la graniţă?”.

„Păi cum pleacă? Credeţi că livrarea autobuzelor sau tramvaielor e necesară peste noapte? Adică cineva face o comandă şi spune vreau să ajungă mâine dimineaţă la Berlin. Nu doamnă, când faci o comandă îţi vine peste un an. Mai contează încă 8 ore până la graniţă? Că doar nu livrăm îngheţată. Repet, punem pe drumurile pe care le avem autobuze şi da, va lua cu 12 ore mai mult decât de la Cluj sau Oradea. Nu ne încurcă cu nimic (n.red.: lipsa autostrăzii)”, a declarat candidatul USR-PLUS.

Dialogul complet:

Cosette Chichirău: Nu depinde nimic de autostradă aşa de tare. Noi încercăm să atragem industrii – chimică, farma, maşini industriale, care au mare valoare adăugată per volum – medicamente inovative de exemplu, care au mare valoare adăugată per volum. Putem aduce astfel de fabrici care într-o pastiluţă este o valoare de sute de dolari. Bayer, Glaxo, Pfizer sunt nenumărate exemple de firme mari care ar putea să vină la Iaşi.

Haideţi să discutăm ceva: toată producţia mondială s-a mutat în China. Mă scuzaţi, dar China este foarte departe şi nu este autostradă spre China.

Reporter: Dar China are autostrăzi

Cosette Chichirău: Are autostrăzi în China, aşa, dar noi şi Germania şi SUA primeşte produsele din China pe autostradă? Este absurd, China produce totul pentru toată lumea, v-aţi întrebat cum se întâmplă asta? Haha, se întâmplă prin competitivitate. Prin faptul că ei se dezvoltă agresiv, au administraţie care dezvoltă.

Noi trebuie să mergem cu propuneri la Bruxelles, la toate companii mari, în Asia, în America, să le spunem: astea sunt terenurile, utilităţile, asta vă plătim noi, asta e forţa de muncă, sunt ingineri, vorbesc atâtea limbi străine, asta e oferta noastră. Dar nimeni nu a afăcut asta.

Aş vrea să-l aud pe Chirica că a vorbit cu 100 de investitori mari şi i-au spus ”Da domnule primar, dar nu aveţi autostradă. S-a întâmplat aşa ceva? Nu s-a întâmplat”. Interesul mafioţilor e să fim în sărăcie.

Deci dacă eu o să merg la 50 de mari investitori şi ei or să îmi spună ”Nu aveţi autostradă, veniţi înapoi peste 10 ani”, o să vă comunic asta. Dar eu cred că nu se va întâmpla asta, cred că noi avem suficiente avantaje. Am vorbit la ambasade şi investitori, există interes pentru Iaşi chiar şi fără autostradă. Nu pot să vă dau exemple pentru că nu am mandat.

Rep: Dacă s-ar produce tramvaie, autobuze, cum pleacă ele spre Vest dacă nu avem căi rapide?

Cosette Chichirău: Păi cum pleacă? Credeţi că livrarea autobuzelor sau tramvaielor e necesară peste noapte? Adică cineva face o coamndă şi spune vreau să ajungă mâine dimineaţă la Berlin. Nu doamnă, când faci o comandă îţi vine peste un an. Mai contează încă 8 ore până la graniţă? Că doar nu livrăm îngheţată. Repet, punem pe drumurile pe care le avem autobuze şi da, va lua cu 12 ore mai mult decât de la Cluj sau Oradea. Nu ne încurcă cu nimic (lipsa autostrăzii – n.red).